科大讯飞去年营收超 130 亿元：盈利增速达 66% 创上市以来新高

4 月 20 日消息，科大讯飞发布 2020 年财报，期内实现营收超 130 亿元，同比增长 29.23%；归属于上市公司股东的净利润 13.64 亿元，同比增长 66.48%。这是科大讯飞自 2008 年上市以来创下的最大年度盈利增幅，期间净利润增速也超过 18 倍。

具体到业务来看，教育业务依然是科大讯飞第一大业绩来源，去年实现收入近 42 亿元，对公司主营业务营收贡献占比达到 32%；其中教育产品和服务增长最为迅猛，超过 70%。截至报告期末，公司的智慧课堂产品共覆盖 34 个省级行政单位 3 万多所学校。安信证券发布研报指出，随着今年起校外培训管理趋严，校内 AI 教育场景需求日益增强。

智慧城市业务营收则达到 38 亿元，取代开放平台及消费者业务成为公司第二大业绩来源，在主营业务中的比重达到 29%。其中信息工程营收近 18 亿元，同比增长 18%；数字政府行业应用营收超 10 亿元，同比增长达 51%。

据了解，去年科大讯飞将智慧政法 BG 与智慧城市 BG 合并成立新的智慧城市 BG。公司在安徽、浙江、吉林、新疆等多个城市落地智慧城市项目，并协助安徽省数据资源管理局（安徽省政务服务管理局）在全国首家开发上线 7×24 小时政务服务地图。

同时，公司智慧警务、智慧法院、智慧检务、政法协同平台相关产品与解决方案在全国范围持续落地应用，实现公、检、法、司、纪等方向业务全覆盖。目前科大讯飞语音相关应用已覆盖全国 1 万个法庭，全年办理案件 350 万 +，转写字数 60 亿 +。不过，去年公司智慧政法行业应用实现收入约 10 亿元，同比下降 22%。

开放平台及消费者业务实现收入近 31 亿元，占比接近 24%，系公司第三大业绩来源。其中最为核心的开放平台实现营收达 19 亿元，增长高达 66%；智能硬件实现收入近 9 亿元，同比增长近 9%。移动互联网产品及服务则出现 10% 的下降，期内实现营收近 3 亿元。

依托国内首家上线的讯飞人工智能开放平台，科大讯飞持续为移动互联网、智能硬件的创业开发者和海量用户提供人工智能开发与服务能力。截止期末，讯飞开放平台已对外开放 396 项 AI 能力及方案，聚集超过 175.6 万开发者团队。在硬件方面，公司去年在讯飞录音笔、讯飞办公本、讯飞翻译机等基础上，持续迭代更新和丰富产品，推出了扫描翻译笔、智能阅读器等产品。据了解，讯飞智能录音笔已占据录音笔市场第一的地位。

在疫情之下，科大讯飞的智慧医疗业务也迎来爆发，期内营收同比增幅接近 70%，但规模依旧较小，期内营收 3.13 亿元，业绩贡献仅有 2.4%。去年科大讯飞推出的智医助理已经实现安徽省内基层医疗机构全面覆盖，并在西藏、内蒙古、青海、北京、新 疆、黑龙江、浙江等地逐步开始进行落地应用，目前已上线全国 170 余区县 3 万余家基层医疗机构，服务数万名基层医师。市场观点认为，智慧医疗有望打开科大讯飞“第二增长曲线”。

在去年的组织优化调整中，科大讯飞还把消费者 BG 中的运营商相关业务新成立运营商 BU，期内实现营收 10.99 亿元，同比增长近 12%。智慧汽车和智慧金融业务营收则均出现下降，分别实现营收 3.23 亿元、1.47 亿元，同比降幅约为 13%、26%。

值得一提的是，除了多数业务带来盈利高速增长，科大讯飞的政府补助和投资收益也助力明显。去年公司获得近 4.26 亿元政府补助，同时通过投资三人行和寒武纪获得 3.71 亿元的投资收益。若扣除包括这些因素在内的影响，科大讯飞去年扣非净利润降为 7.67 亿元，同比增长 57%，低于上年高达近 84% 的增速。

在研发方面，科大讯飞去年投入达 22 亿元，同比增长近 35%，占营收的比重接近 17%。目前，科大讯飞及全资、控股子公司累计获得国内外专利 1000 余件。公司表示，今年将持续加大核心技术投入，加强人工智能基础算法研究，重点关注人工智能基础数学原理的突破，推动 AI 技术新框架的演进，继续开展无监督学习、可解释学习等关键技术攻关，积极布局脑科学等前瞻研究方向等。

科大讯飞还同步发布了今年一季度财报，期内公司实现营收 25.01 亿元，同比增长近 78%；净利润 1.39 亿元，扭亏为盈。去年同期受疫情影响，公司项目实施、交付、验收等相关工作延缓，因此也影响了收入，并出现亏损。但从全年和今年一季度的业绩来看，疫情并未对公司业务的发展造成重大影响。

4 月 19 日收盘，科大讯飞涨逾 5%，最新市值达到 1082 亿元，今年以来该股涨幅接近 20%。