工信部：将持续推动降低粤港澳通信漫游费工作

4 月 19 日，国新办举行网络提速降费国务院政策例行吹风会。工信部信息通信发展司负责人刘郁林表示，工信部将持续推动降低粤港澳通信漫游费工作。
刘郁林称，工信部高度重视降低粤港澳通信漫游费的工作，会同国务院港澳办就相关事宜分别与香港、澳门相关主管部门进行磋商，并结合网络提速降费工作，召开专题会议研究推动落实相关工作，还多次组织三家基础电信企业召开会议，推动加快降低粤港澳漫游资费。
“通过努力，降低粤港澳漫游费的工作取得了积极的进展。”据其介绍，2019 年港澳流量漫游平均资费比 2018 年降低超过 30%，2020 年比 2019 年又降低 10%，实现大湾区内资费一体化，语音、流量通用。一卡双号、粤港澳大湾区的畅享流量包、大湾区流量次卡等优惠便民举措陆续推出，受到用户广泛认可和欢迎。
针对下一步的工作，刘郁林透露，工信部将从三方面持续推动降低粤港澳通信漫游费工作。
一是用足现有政策，持续扩大优惠面。支持基础电信企业与港澳电信企业深化合作，进一步加大优惠力度；鼓励基础电信企业加大优惠资费方案的推广力度，拓宽覆盖范围，持续扩大优惠面。
二是优化完善流程，提高业务的便捷性。鼓励基础电信企业不断优化业务办理流程，丰富业务受理渠道，方便用户办理，保障用户权益。
三是不断加强沟通，推动形成共识。会同国务院港澳办进一步加强与港澳主管部门的协调沟通，逐步扩大共识，为三地继续降低漫游费创造空间，不断提高通信服务便利化水平，支撑三地经贸往来和人文交流。