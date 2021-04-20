工信部：将持续推动降低粤港澳通信漫游费工作

4 月 19 日，国新办举行网络提速降费国务院政策例行吹风会。工信部信息通信发展司负责人刘郁林表示，工信部将持续推动降低粤港澳通信漫游费工作。

刘郁林称，工信部高度重视降低粤港澳通信漫游费的工作，会同国务院港澳办就相关事宜分别与香港、澳门相关主管部门进行磋商，并结合网络提速降费工作，召开专题会议研究推动落实相关工作，还多次组织三家基础电信企业召开会议，推动加快降低粤港澳漫游资费。

“通过努力，降低粤港澳漫游费的工作取得了积极的进展。”据其介绍，2019 年港澳流量漫游平均资费比 2018 年降低超过 30%，2020 年比 2019 年又降低 10%，实现大湾区内资费一体化，语音、流量通用。一卡双号、粤港澳大湾区的畅享流量包、大湾区流量次卡等优惠便民举措陆续推出，受到用户广泛认可和欢迎。

针对下一步的工作，刘郁林透露，工信部将从三方面持续推动降低粤港澳通信漫游费工作。