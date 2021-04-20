1314，为爱发声，音乐平台诱导粉丝如此 “花式氪金”

520 张，保持无感，用音乐发声；1314 张，一生陪你......

这是发生在某音乐平台上，用户在购买专辑时所呈现的界面。

日前，新华社在一篇文章中，披露了这类“诱导重复消费”的营销活动。

“消费者在花钱购买版权后，音乐可以播放，但付费的界面仍在。不仅如此，页面上还根据重复购买的数量多少列出冠、亚、季军榜单，在某专辑的榜单上，一个账号最高购买了同一张专辑重复达 32 万次，消费达数十万元。”

同一张专辑竟能重复购买数十万次，这似乎令人感到难以置信，然而，更让人震惊的是，新华社在文章指出，此类诱导行为，国内主流音乐 App 均有涉及！

诱导消费者“花式氪金”，满满的都是套路！

以某音乐 App 为例，该平台在“数字专辑”栏目中，推出时下热门歌手的音乐专辑，消费者点击该专辑时，会进入一个较长的 H5 页面，该页面不仅介绍了专辑所包含的权利，还设有各种各样的活动来“诱导消费”。

据雷锋网了解，目前比较大众的音乐平台均有此类诱导活动，并且形成了比较成熟的“产业链”。比如，消费者购买一定数量的专辑，就能解锁某些特别的福利（粉丝专属勋章、海报、电子画册、手机提示音等）；而且能够进入“公会”，成为应援粉丝；当专辑达到一定的销售量，就能让支持的明星登上知名商圈和报纸的“广告板”。此外，平台还设有“打擂”等活动，消费者需要购买对应量的专辑，来“打擂”，胜者可获得一份独特的“战利品”。

消费者在进行购买时，界面会显示购买数量及金额，而且在不同数量的选项之下，也设有“用音乐发声”“一生陪你”等诱导性宣传语。

这些活动以明星周边及“为明星造势”为话题，核心就是吸引消费者购买更多的专辑，从而达到销量大增的目的。消费者在购买专辑之后，也并不能完全享受到活动对应的服务。

以某平台的“打擂”活动为例，该活动需要消费者在指定页面购买平台设置的专辑数量，才具备参加活动的权利。简单来说，就是消费者在别的页面购买的专辑不作数；即便打榜成功，没有达到平台规定的数量，也不能获得奖品，并且不会有任何补偿。

另一家平台也有类似规定：

这意味着粉丝为了“打擂”而购买的专辑，一旦“打擂”失败，就只能获得对应数量的“数字专辑”，而这样的专辑仅仅是一个数字，与购买的第一张专辑一样，并且无法转让，也不能退货。

可以说，这些活动每走一步都充满变数，满满的都是套路，消费者稍微不留神，就可能痛失钱财。

孩子买专辑，家长来买单

粉丝追星，买明星的专辑，属于正常的消费行为，但不应该超出自己的支付能力。但如今，在各大平台的营销策划下，追星显然“变了味儿”，粉丝从单纯地因喜欢明星的某种特质而追星，变成了“攀比性”追星。

比如，平台推出各种“榜单”，并通过推送消息来引导粉丝购买专辑，通过设定“专属标识”“专属勋章”等方式，诱导粉丝购买更多专辑，而在专辑的评论区，则会有“托”进行软推销。而在微博这样的公开社交平台上，则会掀起“热榜”，一般是营销公司暗中推动，并有专业水军进行控评、话题引导等等，目的就是让粉丝增加“使命感”“责任感”，从而购买更多的专辑。

雷锋网了解到，在支持“爱豆”而大量购买专辑的人群中，有不少是学生。

这类人群通常没有收入来源，生活费依靠父母，但还是毫不犹豫，以各种方式来声援“爱豆”。

比如，省吃俭用的：

比如，偷偷花父母积蓄的：

更有甚者，建议搞网贷！

众所周知，学生党并没有建立起成熟的价值观和消费观，很容易被这种诱导营销影响，节衣缩食乃至剑走偏锋来声援“爱豆”。

事实上，在这场为“爱豆”发声的狂欢中，真正的受害者，是学生背后的父母。对于父母而言，孩子盲目花钱购买专辑支持“爱豆”，是自己加班加点赚到的钱，很伤身；而孩子一旦出现什么意外，又让自己伤心！

所以，学生如果不理性消费，到头来，还是靠父母买单。

专辑不等于 CD，诱导消费或“不合法”

与传统 CD 不同，数字专辑属于数字化商品，重复购买一张数字专辑，既不能转让，也不能退货，其实用价值较低。比如，买 100 张数字专辑，只能保存在固定的账号里面，并且内容毫无差别；而买 100 张 CD，可以将多余的转让给别的消费者，其实用价值和收藏价值较高。

“这与重复购买同一款实体 CD 不同，前者消费者没有获得兑价物，后者则兑价获得了 CD 的物权。”某知识产权专家在接受新华社采访时表示，音乐 App 利用“粉丝”的“打榜”心态而重复购买专辑所获得的利益可能构成不当得利。

写在最后

网络追星经过多年发展，俨然已经形成一条完整的产业链，从前期包装到后期营销，其模式、方法多种多，音乐平台通过诱导粉丝购买“数字专辑”只是其中的一种，目的就是让粉丝为自己喜爱的明星“多花钱”，这种模式在现下的追星潮中非常流行。随着国家监管力度的加强，未来很有可能出台相应的法律法规来规范该行业。

不过，消费者理应加强自身的保护意识，才能从根本上避免被诱导消费的可能。对于那些没有收入却疯狂“氪金”追星的学生，这类人群只懂得“岁月静好”，却意识不到谁在替他们“负重前行”，因此家长要善加引导，帮助他们树立正确的消费观，以避免其成为韭菜，被一茬茬地收割。