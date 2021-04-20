索尼 WH-1000XM4 降噪耳机推出全新限量款配色无声白：纯洁高贵

IT之家 4 月 20 日消息 索尼去年 8 月发售的 WH-1000XM4 降噪无线耳机迎来限量版新配色 ——Silent White，售价和发售时间未公布，此前该耳机提供黑色和铂金银配色。

WH-1000XM4 是索尼旗舰“1000X”系列的第四代机型，继承了 WH-1000XM3 耳机的设计，但在降噪性能和音质上有所提升，并增加了 Speak to Chat 等新的智能功能，让用户不需要摘下耳机就能通话。其独有的音质校正功能 DSEE Extreme，可以让用户享受到等效于高分辨率的压缩音源，同时它也是 360 Reality Audio 的认证机型。

限量版 Silent White 耳机（型号：WH-1000XM4 WM）比标准款增加了更多的漆层，并融合了珍珠色，营造出细腻的质感和深度。优质的 "纯白" 表面触感良好，赋予了高品质的质感，而且还具有抗污性。

IT之家了解到，除了配色之外，新款耳机与现有的标准型号的耳机基本规格相同，包括音质、NC 性能和软件。携带盒、耳机线（长约 1.2 米）、充电用 USB Type-C 线（长约 20 厘米）、飞机插头适配器等配件均为限量版白色。包装上也有“LIMITED EDITION”的大字，营造出与耳机本身同样具有冲击力的设计。