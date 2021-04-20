手机摄像头越来越多，模块化摄像头会成为趋势吗

你的手机有几颗摄像头呢？手机从后置单摄到现在基本后置三摄、四摄，甚至已经有手机厂商推出了后置五摄镜头的手机。随着手机的更新换代，后置摄像头数量也越来越多。

在手机轻薄化趋势影响下，手机摄像头自然不能无限制的增加，于是分离式镜头模组成为了一种解决思路，也直接影响到了后来的模块化手机。那么，手机摄像头的模块化会是未来手机的趋势吗？

分离式摄像头看似美好，实则很尴尬

现如今，人们使用手机拍摄的频率越来越高，手机拍照所需应用的场景也越来越多，比如拍风景时，需要更广的焦段来表现风景场面。再如拍人像时，手机的焦段又显得不够长。为了解决用户痛点，一些第三方厂商非常聪明，为市场上的主流机型推出了磁吸式、背夹式等外置镜头，从焦段覆盖，到鱼眼微距，用以满足用户在不同场景下的拍摄需要。

另外，相机厂商也推出外置摄像头来满足移动拍摄的需求，例如 2013 年索尼推出的 QX10 和 QX100，这两款外置镜头的素质，都远远强于同时期手机的自带镜头。QX100 采用 2000 万像素、1 英寸的传感器，支持 F/1.8 的大光圈，以及 3.6 倍光学变焦。QX10 则采用 1820 万、1/2.3 英寸的传感器，并支持 10 倍光学变焦。

虽然分离式摄像头引起不少关注，但却并未成为主流，原因有两点：一是便携性差，如果手机配上索尼 QX100 这样的大镜头，这和带上一台微单又有什么区别呢，而且使用时还要与手机连接配对，操作上就很繁琐。而那些小巧的磁吸式、背夹式等外置镜头，随着手机摄像头本身能力的增强，也逐渐无人问津，毕竟用户需要的是随手拍，更换镜头在操作上同样过于繁琐。

既然外置镜头的路走不通，那么将镜头模块化，实现高度定制成为另一种解决思路。2013 年 谷歌推出的模块化手机项目 Project Ara，其宗旨在于让用户个性化定制组装自己的手机，允许用户定制电池容量、摄像头模组、处理器以及内存、存储容量大小。理想丰满，现实骨干，这一项目最终未能有产品落地。

摩托罗拉曾试图拯救模块化手机，推出了 Moto Z，其最大卖点便是配备了哈苏镜头和投影仪等 Moto Mods 扩展模块。在手机迭代速度加快以及拓展模块成本的影响下，Moto Z 销量惨淡。此后，模块化手机便很少被提起。

多摄像头组合 释放个性化需求

既然拓展镜头用户不买账，那么将现有摄像头做“精”就成为手机厂商现实选择。目前，三摄像头、四摄像头已经成为手机的主流配置。多个镜头的目的并不是单纯的提升像素，更多的是用来应对不同的拍摄需求或者用于辅助提高照片的素质、弥补主摄缺陷以及功能缺失等，各自分工各有用途。例如超广角镜头，拍照画幅更宽广；长焦镜头，能够拍的更远；微距镜头，拍摄超近距离物体。

不同的镜头组合也能合适更多拍照场景，手机厂商也在根据用户需求推出不同的镜头组合，例如一加 9 Pro 采用的广角镜头 + 长焦镜头组合，这种组合最大优势就在于可以在手机上实现光学变焦，以及人像模式！因为这两颗摄像头拥有不同的视角，取景范围也不同：广角镜头的取景范围比较广，但是取不到远处物体；而长焦镜头的取景比较窄，但是能“看”的更远，所以两者结合形成互补。

▲一加 9 Pro 拍摄

此外，部分手机厂商还会为旗下产品搭载潜望式长焦镜头，一般来说潜望式长焦镜头可以实现更高倍数的光学变焦，比如华为 P40 Pro + 通过潜望式镜头可以实现 10 倍光学变焦，X60 Pro + 具备 800 万像素的 5X 潜望式变焦镜头，即使我们多倍数拉近镜头，图片也不会出现模糊之感。

目前主流的多摄组合通常采用主摄 + 超广角 + 长焦方案为基础，而第四颗镜头则会根据用户需求来配置，例如 OPPO Find X3 搭载了一颗 300 万像素的显微镜头，可以实现 60 倍放大，拥有 f/3.0 光圈，我们可以看到平时肉眼难见的围观世界，非常具有可玩性。