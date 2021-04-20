BOSS 直聘：造车新势力平均月薪 15367 元，自动驾驶算法岗年薪百万

4 月 20 日消息，据 BOSS 直聘数据，2021 年以来，特斯拉、蔚来、理想、小鹏等造车企业招聘岗位数量、求职者关注热度持续攀升。

其中，自动驾驶研发、智能座舱设计、软件工程师、销售、用户运营等岗位的需求同比增幅已经超过 1.8 倍。

与此同时，行业薪资水平也大幅度上涨。据 BOSS 直聘统计，造车新势力给出的平均月薪为 15367 元，相比去年同期上涨 21.6%。特别是一些与自动驾驶算法相关的职位，年薪甚至可达到百万以上。

BOSS 直聘研究院相关人士表示，随着 Baidu、小米等互联网行业巨头的跨界进入，造车赛道变得越来越拥挤，造车新势力们的研发、运营、销售和服务岗位人才招聘需求火爆。

BOSS 直聘平台数据显示，今年以来各家公司对智能互联、自动驾驶等岗位需求上涨将近 2 倍，待遇优厚。

据悉，蔚来汽车招聘的智能座舱推荐算法开发岗位，给出的薪水范围是 26-50K，而智能人机交互的首席系统架构师月薪更是高达 80-110K；理想汽车给智能驾驶舱高级系统工程师岗位开出的月薪是 30-60K，智能驾舱测试经理月薪为 35-60K。

对于自动驾驶相关职位，各家给出的最低月薪也有 25k。其中，小鹏汽车的自动驾驶视觉算法资深工程师、自动驾驶软件高级专家年薪达 60-80 万元。

值得注意的是，造车企业的此轮抢人大战中，销售岗位人才也成重点的抢夺对象。在 BOSS 直聘上，蔚来、小鹏、理想、特斯拉四家企业在北京对该岗位给出的薪资分别是 20-40k、15-30K、15-20K、9-12K。

根据 BOSS 直聘薪酬查询结果可知，在北京工作 1-3 年的汽车销售，平均月薪为 8600 元；工作 3-5 年的汽车销售，平均月薪是 12900 元，从招人要求来看，蔚来和特斯拉明确表示工作经验不限，小鹏和理想则要求有 1-3 年的工作经验。也就是说，各家为销售岗位提供的薪资要远高于市场平均水平。