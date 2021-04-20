今日头条状告今日油条案开庭，前者索赔 200 万

IT之家 4 月 20 日消息 去年 10 月份，一家名为今日油条的店铺火爆网络，由于该店铺装修、logo 与今日头条极度相似，因此今日头条将该店铺背后公司告上法庭。

据广州日报报道，今日头条所属的北京字节跳动科技有限公司以侵害商标权及不正当竞争为由，将河南今日油条餐饮管理有限公司、及郑州市金水区今日油条早餐店、河南烧烤者食品有限公司告上公堂，要求停止侵权及不正当竞争行为，消除影响，并索赔 200 万元。今日，本案在广州知识产权法院公开开庭审理。

IT之家了解到，去年“油条公司”针对被起诉一事曾发公开信作出回应，在公开信中，今日油条对于占用了公共资源以及耗费了大家的宝贵时间深表歉意。同时表示，曾经，卫龙的“苹果风”让人莞尔一笑，今日，我们也期望赋予传统早餐新的力量。作为信息行业的翘楚，今日头条是被大众认可的媒体品牌，今日油条也以他们为榜样，立志成为百姓喜爱的早餐品牌。我们期望双方在各自的领域中不断进步，为大家提供更好的产品和服务。

今日油条并没有在公开信中承认自己侵权，此前据上游新闻报道，今日油条法定代表人张新亚回应称，大公司今日头条起诉卖油条的小公司今日油条，这令他不解。他天天刷今日头条 APP，是忠实用户，“傍大牌”只是觉得好玩而已。张新亚介绍，他从事餐饮行业已有 5 年。今年 5 月，他成立今日油条公司，现在郑州城区有 3 家店面，卖豆花、豆浆和油条。被今日头条起诉后，他有点懵，但已积极应诉。目前，判决结果还没下来。