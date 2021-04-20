工信部：我国 L2 级智能网联乘用车市场渗透率达 15%，与全球先进水平并跑。

今日，在国新办举行的一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示，智能网联汽车是未来智能交通、智慧城市的重要单元，也是全球汽车产业发展的战略必争之地，目前正处于技术快速演进、产业加速布局的关键阶段。世界主要国家地区持续加大法规建设和政策支持力度，不断加快智能网联汽车产业发展进程。

黄利斌指出，在各方共同努力下，我国智能网联汽车产业发展取得积极成效，基本与全球先进水平处于“并跑”阶段。

2020 年我国 L2 级智能网联乘用车的市场渗透率达到 15%，L3 级自动驾驶车型在特定场景下开展测试验证。高精度摄像头、激光雷达等感知设备已达到国际先进水平、为多款主流车型供货，智能驾驶（MDC）计算平台、车规级 AI 芯片在多个车型上进行装车应用。多地加快部署 5G 通信、路侧联网设备等基础设施，加大交通设备数字化改造力度，开展车路协同试点，支持企业进行载人载物示范应用。

黄利斌表示，为进一步推动智能网联汽车产业健康有序发展，加强道路机动车辆生产企业及产品准入管理，工信部组织起草了《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）》，提出了智能网联汽车功能安全、预期功能安全、网络与数据安全及车联网卡实名等有关要求，目前正在向社会公开征求意见。后续工信部将根据征求的意见情况，对《指南》进行修改完善，争取早日出台，为企业产品研发、生产准入等提供参考。

下一步，工信部将坚持单车智能和网联赋能“双轮驱动、协同发展”的战略定位，多管齐下、多方联动，加强相关部门沟通协同，促进核心技术攻关应用，加大网联化基础设施建设力度，不断完善技术标准法规和安全监管体系，推动我国智能网联汽车产业高质量发展。