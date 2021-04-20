福特 EVOS SUV 全球首发：搭载 27 英寸 4K 高清中控大屏，高通骁龙 820A 处理器

IT之家 4 月 20 日消息 根据福特官方的消息，全新高端中大型 SUV 福特 EVOS 正式于上海车展全球首发。官方表示，福特 EVOS 承载的福特全新智能科技，以 FNV 智能互联全网架构为基础，聚焦于打造 “更懂你”的智能座舱和 “更认路”的智能驾驶，并以整车 OTA 持续优化迭代产品体验。

IT之家了解到，当车主靠近车辆时，福特 EVOS 独有的迎宾感应系统 “卧龙苏醒”便会自动启动，头尾车灯依次点亮，格栅如鳞甲般动态起伏，隐藏式门把手从车门内无缝弹出。进入座舱，启动车辆后，氛围灯和车机大屏自动开启。

作为智能座舱的核心，福特 EVOS 横贯前舱，配备整体宽度超过 110 厘米长的超广域巨幅屏。超广域巨幅屏由 12.3 英寸高清仪表屏和 27 英寸 4K 高清中控大屏组成，同时，整个座舱简化了物理按键。

官方表示，智能座舱内瞩目的巨幅横屏整合百度人工智能技术和国内互联网应用生态的 “合资品牌最好用车机”SYNC + 系统在福特 EVOS 上已升级至第二代。SYNC+ 2.0 智行互联系统搭载了目前业内主流的高通骁龙 820A 车规处理器，提供高性能、高稳定性、高扩展性的车载计算能力和云计算平台，为强大的 AI 功能以及顺滑无卡顿的多任务处理提供性能支持。

SYNC+2.0 智行互联系统采用福特全球最新 UI 设计风格，功能分布更为直观、简洁，带有 “浮雕”感的设计让触屏体验更真实。此外，手势识别功能可以让车主通过简单的手势和车内大屏进行交互，比如，比 “嘘”手势，音乐功能会暂停；比 “OK”手势，音乐会恢复播放。

得益于福特全新智能电子电气架构——FNV 智能互联全网架构，福特 EVOS 还配备整车 OTA 升级能力，让用户体验不断升级。采用高度集成式系统分布设计，作为全车的 “神经网络”和 “决策中心”，为整车在安全策略、智能座舱、智能驾驶和整车 OTA 等方面的应用提供高速稳定的数据传输和处理能力支持。

福特EVOS搭载了BlueCruise主动驾驶辅助功能——福特全球首个支持“解放双手”的L2级以上驾驶辅助功能，支持在高速以及城市快速路的特定路段实现长时间的准自动驾驶状态，实现自动跟车和自动转向，确保车辆保持在车道中央。此外，福特EVOS更搭载了基于蜂窝车联网技术（C-V2X）的车路协同系统，该系统目前覆盖长沙和无锡特定路段，未来计划将通过OTA升级接入更多城市的智慧交通体系。