还原特斯拉展台维权事件前 12 小时：穿上京东买的 T 恤，找特斯拉要求退车

后疫情时代，一场如此大规模的国际车展成功开办，但特斯拉以一种出人意料的方式冲上了热搜。2021 年央视 315 晚会前在郑州坐车顶维权的河南安阳车主来到特斯拉的展台后，站在一辆红色 Model 3 展车的车顶，高呼 “特斯拉刹车失灵”。

更令人滑稽的是，这件事成为了网友们的狂欢，“一个特斯拉车主在上海车展不慎滑倒，被工作人员友善扶起。”

4 月 20 日上午，上海市公安局青浦分局发布通报，特斯拉展台维权事件中的张某因为扰乱公共秩序被处以行政拘留五日，李某因扰乱公共秩序被处以行政警告。而另外一位同行者则在其个人微博发布致歉声明，但坚称 “不会妥协，维权不会结束。”

那么，三人又是从何而来？这是有组织的事件还是临时起意？所穿的 T 恤又是来自哪里？新浪科技深入了解，还原了事发前和事发后的全过程。

三人从三城市齐聚上海要求退车

4 月 17 日下午，是一个周六，在上海，很多车企已经齐聚黄浦江边，发布 2021 年的新款车型。而张某出现在特斯拉郑州福塔店，继续要求特斯拉方面解决自己遇到的问题。

她所在的维权群的群主，也是一位河南车主，在特斯拉郑州花园店谈了两次之后，特斯拉方面解决了他的问题。但她的问题迟迟没有任何进展，从家父遭遇车祸至今已经快 2 个月的时间里，她一直都在维权。

据她在群里告诉其他车友的信息，特斯拉最新提供的解决方案是：同意保险公司修车，修理好了之后特斯拉帮她把车卖一个好价钱。她直接拒绝了。

4 月 18 日，她在维权群里几乎没有发出消息，只是肯定了车友的建议——“不要相信特斯拉方面的话。”不过，在当天，她把那辆事故后尚未维修，车身喷上了 “刹车失灵”的进口版 Model 3 停回了特斯拉郑州福塔店的门口。

4 月 19 日，也就是 2021 上海车展的第一个媒体开放日。上午 8:40，她在维权群里问身为群主的河南车主，“来吗？”随后发出的定位显示，她已经抵达了上海车展的展馆上海国家会展中心。她说：“今天很热闹。”

也正是在这个时间，特斯拉对外事务副总裁陶琳发了一条微博，贴出了特斯拉的展台信息。她或许是担心在许久没有如此大型的活动后，观众不容易找到特斯拉的展台。

随后，张某在群里与车友的对话，告诉其他车友 “我不找事，我就是问问陶琳她爸爸多大年纪，他爸爸会不会开特斯拉。”

上午 9:14，那位河南车主把她去了上海车展的消息以开玩笑的口吻告知了一位张姓河南特斯拉销售。她在群里回复那位车主，让他 “先别说，万一他们使坏不让我们进咋办？”

与她同行的另外两个人，新浪科技咨询了其中的一位，了解他们如何进入场馆的，但出于保守秘密的考虑，她并未告知。

随后，她没有再在维权群里说过任何一句话。她来到特斯拉的展台，露出写有 “刹车失灵”和印着特斯拉车标的白色 T 恤，随后站上了一辆红色特斯拉 Model 3 展车的车顶，高呼 “特斯拉刹车失灵”。

很快围观的人越来越多，特斯拉的展台工作人员对突如其来的状况显得有点手忙脚乱。但很快他们反应过来，保安人员开始拿着雨伞围起来，挡住那位车主，不希望围观的人拍摄到更多的内容，还有一部分人一边劝她下来，一边伸手去拉拽。

张某站在车顶上一边喊，一边撕扯围着她的雨伞，扔到一边。不过，闻讯赶来的安保人员很快把她拉了下来，特斯拉的工作人员用半抬半拉的方式，把她带到了特斯拉的会客室。不久之后，张某和李某都被国展中心派出所民警带走。

4 月 19 日下午，特斯拉对外事务副总裁陶琳在接受媒体采访时，把火力对准了维权的车主以及媒体，直言 “她要求巨额赔偿，维权手法专业，背后有人”，“我们不会给自媒体投放”，“我们绝不妥协，这是一个新产品发展必经的一个过程。”

2021 上海车展第一个媒体日，特斯拉的话题持续登上热搜，完全抢了其他汽车品牌甚至上海车展的风头，即使是很少关心汽车的用户，也都在各大社交媒体关注到了特斯拉展台的闹剧。

京东买 T 恤，没有事前组织

李某告诉新浪科技，三人是在场馆里见面的，只不过，只有她和张某身着了 T 恤。但这两件 T 恤并不是张某去印制的，而是自己从京东上购买的。“我想顺道去问问，为什么会刹车失灵，而她想去要求退车。”

而根据特斯拉方面的说法，是 “张某不接受第三方检测，要求巨额赔偿，因此特斯拉无法接受不合理的要求。”

李某强调，“这车不能把事故受损部位修好了就卖给别人，以后的人开了刹车失灵怎么办？我也是要求退车，因为觉得车子本身安全问题很多。”

她和告诉新浪科技，张某本来没有计划站上车顶。去到特斯拉展台之后，二人亮出印有 “刹车失灵”和特斯拉车标的 T 恤，就被反应过来的工作人员围过来了，他们拿出了准备好的雨伞挡着，还想去拉拽两人，张某为了让更多人看到和听到，就在混乱中爬上了车顶，高呼 “特斯拉刹车失灵”。

对于外界传言的 “有组织维权”的说法，李某坚决否认，她告诉新浪科技，自己是前天到的上海。一直到进入展馆前，两人都没有见过面，只是有一些沟通，知道大致到达展馆的时间。她还坚持表示。“我们没想去闹事，也不是去了专门闹事的。”

“我不折腾了，车我无所谓，公道自在人心，我也要回去养胎了。”怀有身孕的李某一直在派出所处理自己的事情，直到 4 月 19 日的半夜，才知道自己只是被行政处罚。

新浪科技此前曾报道特斯拉 “失控”事件，详情见：《我们与特斯拉事故车主们聊了聊，发现这家企业背后的骚操作》。

虽然特斯拉上海车展展台事件因为警方的一纸通告，已经暂时告一段落。但从车主和特斯拉的态度来看，车主们的维权行动还将持续下去。