CVC 暂搁置收购东芝计划：等待进一步信息

北京时间 4 月 20 日晚间消息，据报道，东芝公司今日表示，已收到来自 CVC Capital Partners 关于潜在收购的一封信函，但这封信函缺乏足够的信息，东芝无法对其作出评估。

4 月 6 日，欧洲私募股权公司 CVC 向东芝发出了初步的提案，

CVC 计划联合几家日本公司和一家政府支持的投资基金，以 200 亿美元收购东芝。根据 CVC 的提议，最早在 10 月份将东芝从东京证券交易所退市。之后，CVC 将致力于提高东芝的价值，以便在大约 3 年后重新上市。

4 月 9 日，东芝表示，该公司正在等待 CVC 更明确的报价。但同时警告称，此类交易面临融资和监管障碍。

今日，东芝收到了来自 CVC Capital Partners 关于潜在收购的一封最新信函，称将等待东芝的进一步 “指示”。

而东芝则回应称：“CVC 最新的信件没有具体和详细的信息能够进行详细评估。它只是说，将等待我们的指导，即东芝私有化是否符合管理层和董事会的战略目标。”

在 CVC 计划收购东芝的同时，4 月 13 日有知情人士称，全球顶级投资机构 KKR 计划斥资逾 200 亿美元，与 CVC 竞购东芝。随后又有报道称，CVC 拟与美国私募股权公司 “贝恩资本”联手竞购东芝。

与此同时，东芝也发生了内部高管动荡。东芝上周三宣布，公司 CEO Nobuaki Kurumatani 已辞职，CEO 一职由董事长 Satoshi Tsunakawa 继任。