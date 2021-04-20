余承东：赛力斯华为智选 SF5 汽车正式入驻华为旗舰店，5 月交付，售价 21.68 万起

IT之家 4 月 20 日消息 4 今天，华为在上海举行智慧出行华为智选品鉴会，余承东现场宣布赛力斯华为智选 SF5 正式入驻华为旗舰店，通过华为全国的零售渠道网络进行销售。

华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东表示，“这同时开创了消费电子行业和汽车行业的先河。未来，华为不仅可以提供领先的 ICT 智能汽车解决方案，帮助车企造好车，还可以通过在消费电子行业积累的高端品牌运作、营销经验及销售网络，帮助车企卖好车。”

IT之家获悉，截至 2020 年底，华为消费者业务已经在全球建立包括 12 家旗舰店、5000 多家体验店在内的近 60000 个零售阵地，接待用户数超过 8000 万。

目前，绝大部分电动车主仍经常面临充电难、续航里程短、充电不便利的多重焦虑。华为认为，电驱增程技术既能提供电动车的驾控体验，又能像燃油车一样没有里程焦虑，是目前行业最优解。

赛力斯华为智选 SF5 溜背式轿跑风格设计是自然美学与流体动力学的结合，带来更低风阻。此外，该车实现百公里加速 4.68s、匹配超跑级轻量化铝合金底盘、百万级轿跑使用的前双叉臂后梯形多连杆独立悬架，带来更快的加速、更好的倾斜控制及减震体验，堪称性能怪兽。

赛力斯推出“驼峰”电驱增程系统，搭载华为 DriveONE 三合一电驱动系统为用户提供长续航、高性能的驾控体验。赛力斯华为智选 SF5 可以提供“有电加电，无电加油”的灵活选择，增程模式动态可调，满足各种出行需要。在纯电模式下可实现续航 180 km，满足城市日常通勤；在增程模式下可实现 1000+ km 续航，北京到上海轻松可达。该车搭载行业领先的 1.5T 四缸增程器，智能适应不同行驶工况、温度和地域。

赛力斯华为智选 SF5 配备 HUAWEI HiCar 解决方案，可以将华为的移动应用生态复制到车机上，还可以支持在手机和车内中控大屏间随时随地切换如导航、音乐等应用，上车前的歌，车上继续播。此外，用户也可以通过语音进行交互控制，更专注驾驶。HUAWEI HiCar 还可以实现 IoT 设备互联，用户下车前可远程打开家中空调、智慧屏等智能终端，管车也管家，打造无缝全场景体验。

由 11 支高级音响单元构建的整车立体环绕系统经过 HUAWEI SOUND 原班技术核心团队和声学专家调教，低频下潜低至 30Hz，带来最高 107dB 的震撼低音，结合 NVH（整车噪声、振动与声振粗糙度）38dB 图书馆级静谧效果，带来极致沉浸的移动音乐体验 —— 整体声像清晰、层次分明、低音深沉浑厚、高音清脆纯净，只需轻轻一按，座舱秒变移动歌剧院。

2021 年 12 月 31 日前首批购买高性能四驱版的用户将获赠专享升级礼遇，包括 20 寸运动铝合金轮毂、通风加热按摩前排座椅和倍耐力 P Zero 高性能轮胎。此外，用户还将获赠 HUD 抬头显示系统、7kW 家用充电桩和增程器十年免费保养服务。

赛力斯华为智选 SF5 四驱版定价 24.68 万元，两驱版定价 21.68 万元，拥有湛海蓝、鎏金黑、珍珠白、钛银灰四种配色，同时搭配极夜黑、雀羽红、和象牙白内饰。自 2021 年 4 月 21 日起，用户可以通过赛力斯官方 App、华为商城、赛力斯体验中心及华为旗舰店预约线下体验及预定。该车计划于五月份开始批量交付。

华为表示，以后大家可以在市中心的华为旗舰店、体验店等门店体验赛力斯华为智选 SF5。

4 月 21 日起：

华为全球旗舰店・上海南京东路

华为旗舰店・成都万象城

华为智能生活馆（深圳卓悦中心）

4 月 30 日起：

华为智能生活馆（上海爱琴海）

华为智能生活馆（杭州黄龙万科）

华为全球旗舰店・深圳万象天地

华为深圳天安云谷店