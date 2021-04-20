小红书：明确 “抵制炫富”等分享原则

4 月 20 日消息，近日，小红书正式上线《社区公约》，明确提出“真诚分享、友好互动”的社区价值观，要求社区创作者在分享内容时应遵守申明利益相关、抵制炫富、反对伪科学、避免过度修饰等分享原则，同时号召用户在进行互动中遵循尊重他人及其劳动成果、鼓励普通人分享等规范。

小红书表示，上线社区公约目的在于，以亿计的用户在小红书平台上分享自己的生活经验。而社区氛围的维护离不开社区和所有用户的共同努力，需要大家一起进一步营造和维护。为此，在法律法规和公序良俗的要求之外，小红书与用户约定一个共同遵守的社区行为规范，由大家共同遵守，依照公约行事，做到真诚分享、友好互动。

据悉，小红书社区目前内容覆盖时尚、美妆、个护、美食、旅行、泛知识、娱乐、健身等各个生活方式领域。过去一年中，小红书用户笔记发布量同比增长超 150%。而在 2020 年疫情期间，美食类消费 DAU 一度超过美妆，成为小红书社区第一大垂直品类。

据介绍，小红书此次上线的社区公约中的很多原则，如申明利益相关、抵制炫富、反对伪科学、避免过度修饰等，都是小红书根据用户、创作者的反馈梳理出来的。

小红书河童解释，声明利益相关，是对用户知晓权和决定权的保护；炫富内容既不符合用户对有用内容的需求，也易破坏友好互动的社区氛围，需要进行抵制；伪科学内容不仅毫无价值，更带来用户利益受损，背后还往往涉嫌吸粉导流等破坏社区规则的行为，社区将坚决打击。