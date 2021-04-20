喜马拉雅会员 128 元买 1 得 6，含网易严选 / 海底捞 / 肯德基等

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• 影音会员大促合集：
|会员名称
|原价/活动价
|购买
|喜马拉雅买一得六（4月20日 - 26日）
|六大会员
|￥651/￥128
|点此
|六大会员
|￥651/￥128
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|哔哩哔哩（4月20日）
|大会员年卡
|￥233/￥139
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|优酷（4月20日 - 22日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
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|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|搜狐视频（4月17日 - 22日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥69.3
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|樊登读书（4月20日 - 22日）
|VIP会员双年卡
|￥780/￥235
|点此
|VIP会员双年卡
|￥780/￥245
|点此
|百度文库联名卡（4月1日 - 30日）
|QQ音乐豪华绿钻年卡
+百度文库会员年卡
+屈臣氏会员年卡
|￥304.9/￥99
|点此
|QQ音乐豪华绿钻年卡
+百度文库会员年卡
+屈臣氏会员年卡
|￥304.9/￥99
|点此
|百度网盘超级会员年卡
+百度文库会员年卡
+网易严选会员10月卡
|￥579.9/￥268
|点此
|百度网盘超级会员年卡
+百度文库会员年卡
+网易严选会员10月卡
|￥579.9/￥268
|点此
|QQ音乐豪华绿钻年卡
+百度文库会员月卡
|￥204.9/￥129
|点此
|百度文库会员年卡
+百度文库会员月卡
|￥204.9/￥129
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|QQ音乐豪华绿钻年卡
+百度学术查重省钱卡
|￥128.9/￥69.9
|点此
|QQ音乐豪华绿钻年卡
+百度学术查重省钱卡
|￥128.9/￥69.9
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|知乎（4月16日 - 22日）
|盐选会员年卡
|￥238/￥119
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|盐选会员季卡
|￥68/￥24
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|盐选会员月卡
|￥25/￥13
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|快看漫画（3月8日 - 4月30日）
|VIP会员年卡
|￥188/￥120
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|VIP会员季卡
|￥50/￥35
|点此
|VIP会员月卡
|￥18/￥12
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|WPS+百度文库（4月16日 - 30日）
|WPS会员年卡
+文库会员年卡
|￥188.9/￥99
|点此
|WPS超级会员年卡
+文库会员年卡
|￥278.9/￥179
|点此
|掌阅（4月7日 - 15日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥79
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