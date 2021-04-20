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喜马拉雅会员 128 元买 1 得 6，含网易严选 / 海底捞 / 肯德基等

2021/4/20 20:33:09 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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4月20日 - 26日，喜马拉雅423听书节会员大促，128元购买会员年卡即享价值651元共6项会员权益，吃喝玩乐全承包，点此前往

你将获得喜马拉雅FM会员年卡（￥218）+海底捞火锅60元菜品券（￥60）+肯德基大神卡季卡（￥38）+必胜客尊享卡半年卡（￥78）+网易严选Pro会员年卡（￥149）+叮咚买菜会员年卡（￥108），6大会员总价值651元。

• 影音会员大促合集：

会员名称原价/活动价购买
喜马拉雅买一得六（4月20日 - 26日）
六大会员￥651/￥128点此
六大会员￥651/￥128点此
哔哩哔哩（4月20日）
大会员年卡￥233/￥139点此
优酷（4月20日 - 22日）
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员年卡￥198/￥99点此
搜狐视频（4月17日 - 22日）
VIP会员年卡￥198/￥69.3点此
樊登读书（4月20日 - 22日）
VIP会员双年卡
￥780/￥235点此
VIP会员双年卡
￥780/￥245点此
百度文库联名卡（4月1日 - 30日）
QQ音乐豪华绿钻年卡
+百度文库会员年卡
+屈臣氏会员年卡		￥304.9/￥99点此
QQ音乐豪华绿钻年卡
+百度文库会员年卡
+屈臣氏会员年卡		￥304.9/￥99点此
百度网盘超级会员年卡
+百度文库会员年卡
+网易严选会员10月卡		￥579.9/￥268点此
百度网盘超级会员年卡
+百度文库会员年卡
+网易严选会员10月卡		￥579.9/￥268点此
QQ音乐豪华绿钻年卡
+百度文库会员月卡		￥204.9/￥129点此
百度文库会员年卡
+百度文库会员月卡		￥204.9/￥129点此
QQ音乐豪华绿钻年卡
+百度学术查重省钱卡		￥128.9/￥69.9点此
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知乎（4月16日 - 22日）
盐选会员年卡￥238/￥119点此
盐选会员季卡￥68/￥24点此
盐选会员月卡￥25/￥13点此
快看漫画（3月8日 - 4月30日）
VIP会员年卡￥188/￥120点此
VIP会员季卡￥50/￥35点此
VIP会员月卡￥18/￥12点此
WPS+百度文库（4月16日 - 30日）
WPS会员年卡
+文库会员年卡		￥188.9/￥99点此
WPS超级会员年卡
+文库会员年卡		￥278.9/￥179点此
掌阅（4月7日 - 15日）
VIP会员年卡￥198/￥79点此

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