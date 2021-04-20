雷克萨斯全新电气化概念车 LF-Z 全球首展

IT之家 4 月 20 日消息 根据雷克萨斯官方的消息，LEXUS 雷克萨斯在第十九届上海国际车展上，带来全新电气化概念车 LF-Z 全球首展。

IT之家了解到，上个月全球线上首发的电气化概念车 LF-Z 在本届上海车展上进行了全球首次实车展示。官方表示，这款概念车集澎湃性能、独特设计以及前瞻技术于一身，相关设计与技术预计将于 2025 年之前逐步在量产车上呈现。

官方表示，LF-Z 基于全新纯电动车型平台打造，驾驶体验源于 LEXUS 雷克萨斯驾驶印迹（Lexus Driving Signature），其承载的技术和前瞻理念，全面彰显 LEXUS 雷克萨斯电气化愿景（Lexus Electrified），代表着 LEXUS 雷克萨斯对未来以人为本的生活理念的思考。

雷克萨斯称，汽车行业正经历变革，“碳中和”愿景以及联合国制定的可持续发展目标（SDGs）成为各个品牌需要完成的使命。LEXUS 雷克萨斯将直面挑战，打造超越客户期待的全新品牌价值。LEXUS 雷克萨斯拥有清晰的 “碳中和”愿景，电气化技术积累丰富，预计到 2025 年，LEXUS 雷克萨斯旗下所有车型都将提供电气化版本，电气化车型的销量占比也将超越传统汽油动力车型。到 2050 年，LEXUS 雷克萨斯整个产品线计划实现从原材料、零部件和整车的生产制造到整车物流、直至车辆的最终回收，全生命周期的 “碳中和”目标。