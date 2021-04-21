美股收跌，哔哩哔哩下跌 4.81%，拼多多、爱奇艺跌逾 5%

北京时间 4 月 21 日消息，三大股指连续第二日收跌。截至收盘，道指跌 256.33 点，跌幅为 0.75%，报收 33821.3 点；标普 500 指数跌 28.32 点，跌幅为 0.68%，报收 4134.94 点；纳指跌 128.5 点，跌幅为 0.92%，报收 13786.27 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

▲美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

▲中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲下跌的其他中概股

▲讯鸟软件 IPO 首日涨幅超 50%，因涨跌幅波动异常一度暂停交易

讯鸟软件今日登陆纳斯达克股票交易所，IPO 发行价为每美国存托股 4 美元，开盘上涨 75%，报 7 美元。常规交易中，讯鸟软件上涨 2.03 美元，涨幅为 50.75%，报收 6.03 美元。盘后交易中，讯鸟软件一度下跌 0.72 美元，跌幅达到 11.94%。

美国东部时间 4 月 20 日 15:37:05，首日挂牌交易的讯鸟软件就被暂时停牌，原因是涨跌幅波动异常。讯鸟软件于 15:47:05 恢复交易。

截至 2020 年 6 月 30 日的六个月，讯鸟软件营收为 620 万美元，净收入为 157 万美元；上年同期为 940 万美元，净收入为 195 万美元，对于收入减少的原因，讯鸟软件在招股书中称是新冠疫情。

IPO 前，讯鸟软件董事长吴益民持股 38.21%，吴为民持股 11.07%，姜冬良持股 9.31%，翁兵持股 8.54%。

▲蔚来明年交付量将达到 14.1 万辆，首次实现盈利

瑞穗证券分析师维贾伊・拉克什（Vijay Rakesh）星期二发表投资报告，给予蔚来股票“买进”评级和 60 美元目标股价。他预计蔚来今年交付量将达到 8.7 万辆，明、后两年将分别达到 14.1 万和 22.3 万辆。

拉克什表示，有助于蔚来保持强劲增长趋势的一个因素，是其在“中国换电领域的领先位置”。他写道，通过与中石化合作，蔚来换电站数量将由今年底的 500 个增加至 5000 个。

拉克什还预计，2022 年蔚来营收将达到 96 亿美元，并首次实现盈利（每股收益为 0.14 美元）。

他说，2023 年蔚来营收将再次增长 73% 至 166 亿美元，每股收益将增长 6 倍至 0.88 美元。

常规交易中蔚来上涨 0.15 美元，涨幅为 0.41%，报收于 36.93 美元。

美国 / 国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲下跌的其他国外科技股

▲特斯拉今年交付量将超 83.1 万辆，营收超 500 亿美元

瑞穗证券分析师维贾伊・拉克什（Vijay Rakesh）星期二发表投资报告，维持对特斯拉股票的“买入”评级，但将目标股价上调至 820 美元，这意味着特斯拉股价在当前约 775 美元的基础上还有 15% 上涨空间。

拉克什称，“特斯拉今年开局不错，鉴于美国政府计划给予电动汽车行业更多支持，我们认为特斯拉交付量将超过 83.1 万辆预期。”

拉克什将特斯拉第一季度每股收益由 69 美分上调至 72 美分，将营收预期由 100 亿美元上调至 107 亿美元。同时，他还将今年全年每股收益由 4.02 美元上调至 4.4 美元，将营收预期由 485 亿上调至 504 亿美元。

常规交易中特斯拉上涨 4.36 美元，涨幅为 0.61%，报收于 718.99 美元。

▲疫情管控措施放松，Netflix 用户增长远不及预期

疫情管控措施的解除，对 Netflix 增长的影响远大于预期，今天盘后交易中跌幅一度达到 13%。

第一季度 Netflix 新增 398 万用户，低于华尔街预期的 629 万和它预期的 600 万。第二季度情况更糟，Netflix 预计将只新增 100 万用户，不及华尔街预期的 444 万的四分之一。

今年第一季度也是自 2013 年以来 Netflix 增长最慢的第一季度。

缺乏新节目可能也是新增用户下降的一个原因。受疫情影响，Netflix 的许多节目都无法按时杀青。与诸多竞争对手相比，Netflix 服务的价格也不低。

欧洲市场仍然是 Netflix 的一个亮点。欧洲、中东和非洲地区用户增长 181 万。

常规交易中，NetFlix 股价下跌 4.87 美元，跌幅为 0.88%，报收于 549.57 美元。