谷歌遭英国《每日邮报》起诉：垄断广告业务

北京时间 4 月 21 日早间消息 据报道，英国《每日邮报》（The Daily Mail）宣布起诉谷歌，称搜索和广告巨头谷歌在出售在线广告位方面的权力，意味着报纸几乎看不到其内容产生的收入。

诉讼中的原告是联合报业有限公司（Associated Newspapers Ltd）和 Mail Media Inc 公司，这两家公司发布了《每日邮报》网络版。

这家总部位于英国的公司向纽约的美国地方法院提起诉讼，称谷歌“惩罚”了那些“不服从其做法”的出版商。

诉讼称，“出版商的库存缺乏竞争压低了价格，降低了读者可获得的新闻数量和质量，但谷歌最终领先，因为它控制着越来越大的剩余广告空间。”

谷歌称该诉讼的指控“毫无根据”和“不准确”。

谷歌在一份声明中表示：“使用我们的广告技术工具对于出版商网站在谷歌搜索引擎中的排名没有影响。”该声明表示，出版商有很多出售广告位的选择，“《每日邮报》自身授权数十家广告科技公司出售和管理自己的广告位，包括亚马逊、威瑞森等。”

在去年 12 月得克萨斯州和其他一些州提起的诉讼中，谷歌面临着类似的指控。该诉讼是去年年底针对谷歌和 Facebook 公司的一系列诉讼之一。

一个由参议员 Amy Klobuchar 和众议员 David Cicilline 领导的两党议员小组 3 月份提出了一项立法，旨在让新闻机构更容易与谷歌和 Facebook 等平台进行集体谈判，以期提高收入。

此外，美国联邦政府也对谷歌及其母公司 Alphabet 提起诉讼，指控谷歌控制着用于销售广告的工具、出版商页面上的广告位，以及决定广告放置位置的交易。