秦朔怒斥特斯拉：把事实弄清楚最重要，请勿不顾事实侮辱中国媒体

IT之家 4 月 21 日消息，随着特斯拉维权事件愈演愈烈，官媒和各大媒体人也开始下场。虽然特斯拉昨日深夜发公告回应且道歉，但目前看来肯为一纸公文买单的人并不是全部。

知名财经媒体人秦朔发文评论称，一家公司的产品出一些问题很正常，把根本事实弄清楚最重要，真实最重要，口水不重要。

秦朔表示，特斯拉公关把矛头指向中国的媒体特别是自媒体，做了一些不良暗示，似乎中国的媒体特别是自媒体都是为了钱（所谓“经济性”）存在的，这不仅不符合事实，而且缺乏职业道德。马斯克本人不喜欢公关营销是业内皆知的，但请不要不顾事实侮辱中国的媒体，包括自媒体！

秦朔评论道，谁给了特斯拉动不动就嘲讽中国媒体的底气！那么多中国媒体做了那么多赞誉马斯克特斯拉的报道，没有感恩也就罢了，还要倒打一耙，是何道理！

4 月 19 日，2021 上海国际车展，特斯拉展台出现车主维权事件。一女子身穿“刹车失灵”字样 T 恤，站在一辆特斯拉展车车顶高声呼喊：“特斯拉刹车失灵。”警方随后介入调查。在表示“决不妥协”引发众怒后，4 月 20 日晚间，特斯拉就上海车展车主维权事件致歉，称尊重并坚定服从政府各相关部门的决定，尊重消费者，遵守法律法规，坚决坚定地积极配合政府各相关部门的所有调查。

以下为秦朔评论原文：