浙江省消保委点评特斯拉：漠视消费者诉求终将为自己买单

4 月 21 日消息，针对特斯拉车主上海车展维权一事，浙江消保委方面评价称，任何一家企业，不应该因为销量好就“店大欺客”，漠视消费者诉求，只有过硬的产品质量加上令消费者满意的服务态度，才能走得更加长远。

日前，特斯拉汽车的展台上居然出现了维权事件，一位身穿白色 T 恤的女子站在特斯拉汽车的车顶上面高喊“特斯拉刹车失灵”。对此，特斯拉方面回应称，主要原因是公司与用户的沟通方式可能存在着一定的问题，次要原因则是特斯拉确实无法替客户决定用哪种方式解决问题。如果是产品的问题，特斯拉一定坚决负责到底，该赔的赔、该罚的罚，对不合理诉求不妥协，同样是我们的态度。

对于此事，郑州市场监管局新闻宣传处相关负责人回应称，郑东新区市场监管局分别于 3 月 15 日、3 月 18 日、3 月 24 日三次组织投诉人和特斯拉汽车销售服务（郑州）有限公司进行了调解。投诉人不同意第三方进行技术鉴定，要求“提供车辆发生事故前半小时完整行车数据”。特斯拉汽车销售服务（郑州）有限公司因担心数据被当事人用来炒作宣传造成不良影响，拒绝提供相关数据。因双方分歧较大，未能达成一致意见。

另外，浙江消保委方面评价称，其实特斯拉最近的负面新闻远远不止这一起。比起回怼车主“近期的负面都是她贡献的”，我们更希望特斯拉可以多反思自己为什么总是会有负面新闻，是车辆本身存在安全隐患，还是售后服务问题，或者说两者都有。与其自豪于“90% 的客户都愿意再次选择特斯拉”，我们更希望特斯拉多调研剩下的那 10% 是因为什么原因而不满意。

任何一家企业，不应该因为销量好就“店大欺客”，漠视消费者诉求，只有过硬的产品质量加上令消费者满意的服务态度，才能走得更加长远。如果有一天消费者不愿意再为企业买单，那“买单”的终将是企业本身。