上海车展造车新旧势力同场 Battle，你为谁买单

近日，上海车展拉开帷幕。

公开数据显示，此次全球共有 1000 家企业参展。其中，国产互联网新势力和传统汽车企业更是携多款新车亮相，用萌新、女神、硬汉等关键词撩动新一代年轻人的芳心。

车友们更是在现场感叹，每来一次车展都有心动的感觉。

就在今年一季度，百度、小米刚刚官宣造车，滴滴也开始启动造车项目，华为更是抢了北汽的风头，成了北汽本次车展的重头戏。

北汽新能源旗下高端品牌极狐联合华为发布了极狐阿尔法 S 华为 HI 版。这是华为的第一辆车 —— 不仅搭载了华为 HI 解决方案，同时也是首款搭载华为激光雷达方案的智能电动车，起售价 38.89 万元，使用华为快充技术 10 分钟可以增加续航 197 公里。

▲极狐阿尔法 S

今年以来，造车江湖风起云涌，财富自由的大佬前赴后继造车，科技新贵也在赶来的路上。前有老玩家，后又新势力，中间还有跨界的互联网，好不热闹。

此次车展，无人驾驶、智能网联、新能源、芯片依然是各大车企的重点发力点，展现未来汽车计算机化的趋势。

2021 车展，一场新势力新能源的狂欢

近年来，越来越多科技企业入局汽车行业。其中，两大趋势明显，一是电动汽车占主导，二是新势力车企扎堆。

中汽协数据显示，2020 年我国新能源汽车销量约为 136.7 万辆，同比增长 10.9%。新能源乘用车年销量的高增速使得中国成为全球最大的新能源汽车消费市场。与此同时，国内涌现出越来越多的造车品牌。

除了小鹏、理想、蔚来、零跑等已为大家熟知的新势力车企外，领克、智己、岚图、欧拉、R 汽车…… 等纷纷亮相，除了价格趋近外，基本上在 20 万元以下的价格居多，名称外形也都靓丽吸睛。

▲哪吒汽车

新能源大势所趋之下，不禁让人感觉汽车展正在趋向于电动车展。

随着国内充电设施的持续完备以及电动车续航里程的提升，现如今电动车已经成为消费者不得不考虑的对象。在即将到来的上海车展中，新能源汽车更是不可或缺的一部分，造车新势力三强蔚来、理想和小鹏在内，也都有展示其电动车型，其中，理想 ONE 比较低调，没有新品可圈。

在对外宣传中，大多数国产造车品牌都将特斯拉的车型作为参照物，试图在同性能之下，彰显高性价比。

轿车蔚来 ET7 作为国产车的颜值担当，被视为一款对标特斯拉 Model S 的国产新能源车。蔚来的重点是换电黑科技 + 新车动力，ET7 配备双电机智能四驱系统，0-100km/h 加速仅需 3.9s。续航方面，ET7 能实现 360Wh/kg 的超高能量密度，NEDC 续航里程将超过 1000km。

零跑 C11 性能版则是在产品层面全面对标 Model Y，推出双客厅”智能座舱、智能驾驶、豪华驾控、豪华享受等特点，搭载 2 台零跑自研“盘古”油冷电驱，NEDC 续航里程为 550km，百公里加速≤4.8 秒，还率先搭载两颗零跑全自研智能驾驶芯片 ——“凌芯 01”。

与蔚来的高大上不同，威马 W6 则价格更接地气，并成为上半年唯一一款交付的全新车型。

而此次上海车展小鹏的重点就在自动驾驶 + 新车，主张智能基因再进化。面对华为的入局，何小鹏在车展上接受媒体采访时表示：“国内的自动驾驶，小鹏汽车应该最有发言权，华为还达不到。”

除了 XPILOT 3.5 自动驾驶辅助系统，小鹏 P5 首次搭载高通骁龙 SA8155P 车规级芯片，全系标配最新 Xmart OS 3.0 车载智能系统，试图打造出一个连接更多场景的智能生态体系。

与新势力三剑客不同，恒大造车此次一口气推出九款恒驰，对标均为豪华车，包括奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、蔚来等品牌旗下的多款车型，据介绍可覆盖全球 95% 的豪华车细分市场。

恒大汽车总裁刘永灼表示，今年四季度，恒驰汽车将全面启动试生产，明年大规模交付，而具有高比能、高安全、长寿命、超快充的动力电池产品也将于今年下半年量产。据悉，恒驰全系车型最高综合续航都达到 700km，部分车型超过 800km。

在车展现场，受众广的紧凑型 SUV、中大型 SUV 是新势力造车的主流车型之一，其中新能源占比较高，智能网联和自动驾驶仍是关注重点，不少品牌百公里加速都可控制在 5 秒之内，NEDC 续航里程在 500km 以上。

差异化竞争 + 互联网力量，传统车企翻身突围

今年开年以来，互联网头部企业进入了汽车行业的新闻高密度出现，传统车企们也在今年吹响了翻身的号角，都推出真正意义上的属于新时代的产品。

甚至，传统车企还与互联网巨头联手，对新势力厂商前后夹击，这对于“自力更生”的新品牌来说可谓是竞争加剧。

其中，“华为 inside”可谓是本次车展传统厂商的最大看点。

车展上，北汽新能源旗下的 ARCFOX 极狐品牌亮相了其新一代智能豪华纯电轿车阿尔法 S，首款搭载华为激光雷达方案的智能电动车，同时搭载算力可达 352Tops 的华为芯片，

据悉，阿尔法 S 华为 HI 版智能座舱运行鸿蒙 OS 操作系统，实现智能手机与智能座舱之间的关联操作；提供车云两端语音识别，即使在断网情况下也可通过车端的语音识别实现车辆的控制。

全系列采用华为快充技术，直流快充充电 10 分钟，可以增加续航 197 公里，15 分钟可充入整车一半的电量。此外，该车还支持无线充电，官方称充电效率可以突破 92%。

▲赛力斯华为智选 SF5

此外，4 月 19 日，华为还携手赛力斯推出华为智选生态新品类产品 —— 赛力斯华为智选 SF5。据悉，华为目前申请了大量自动驾驶、电池、车辆控制、导航、车载装置等相关专利，其中最引人注目的是自动驾驶以及雷达相关专利。

种种迹象显示，华为主要是从自动驾驶切入汽车赛道的，而且选择的是激光雷达技术路线。

“华为第一车”的到来给国内市场以及传统大车企可谓注入了强心剂，但也让新势力造车压力不小。都在对标特斯拉，那谁才是特斯拉的真正对手呢？也许正如美团创始人王兴评价华为造车：“特斯拉终于遇到一个技术实力和忽悠能力旗鼓相当的对手了”。

与选择搭上互联网巨头的翅膀，来一个“智”的飞跃的北汽不同，长城五菱选择不走寻常路。

五菱宏光主张“人民需要什么，就造什么”，用宏光 MINIEV 走出了与新势力造车品牌差异化竞争的一条路。

2020 年 7 月，上汽通用五菱为满足代步出行需求，推出了宏光 MINIEV，上市 270 天销量突破 27 万，且 1-2 月总销量问鼎世界单一新能源车型销冠。

在凭借 MINIEV 完美打入年轻人市场后，4 月 8 日宏光 MINIEV 马卡龙正式上市。截至目前，宏光 MINIEV 马卡龙上市 10 天，订单量已突破 45000 辆。4 月 19 日，宏光 MINIEV CABRIO 正式登陆上海车展，新车将于明年正式投入量产。

依然是可爱的配色，mini 的二座身躯。作为国产敞篷车，宏光 MINIEV CABRIO 内饰采用环绕式设计，车身灰白底色，双 10 寸联屏与副仪表，共同构成内舱智能娱乐交互中心。

平价、好开又极具特色，长相酷似 smart 但又兼具五菱特色的 MINIEV 销售的成功，注定仍将成为五菱宏光撬动年轻人尤其女性市场的主流产品。

同时，与五菱 MINIEV 市场重合的欧拉也是近年来不容小觑的小型新能源车力量之一。

这次车展，作为长城汽车“全球最爱女人的汽车品牌”，欧拉似乎要与五菱 MINIEV 有所区别，推出了 20 万元以下的超级跑车 ——“好猫”。

欧拉“好猫”外形有点类似甲壳虫，配色上偏马卡龙和复古，据介绍其 0-100 加速 4 秒以内，配备无框车门、隐藏门把手、自动升降尾翼，采用高性能无钴电池以及基于柠檬平台最新技术的运动取向调校，可以算是五菱 MINIEV 以及欧拉之上的高配产品。

值得注意的是，长城汽车这次发力点更为垂直和精准，除了女性市场外，也没放过硬汉。

长城皮卡在上海车展全球首发，基于“坦克平台”打造，开创“全尺寸智能休旅皮卡”新品类。同时，长城皮卡正式发布“炮弹”计划，长城炮品牌将分化成以“量产基型车及特装车”为核心的炮系列，和以“个性化共创改装车”为核心的弹系列，满足皮卡玩家需求。

旗下坦克品牌更是在上海车展上正式宣告独立运营，定位“潮玩儿越野 SUV”，其豪华商务系列旗舰坦克 800 与机甲科技系列旗舰坦克 700 全球首发。

这一次长城汽车在车展上的 5 大品牌布局，以及全球化推进，可以窥见老车企的战略转型，以及自主品牌的向上崛起。

就如长城汽车股份有限公司董事长魏建军给长城的目标：从传统汽车制造商转型成为全球科技出行公司。

“如果我们还看不见颠覆性的变化，那被颠覆的一定是我们。”

产业变革之际，汽车向电动化、智能化的转变在当下这个节点，已经不容再提出质疑，传统汽车企业想要赢得未来，就必须看清事实。

新势力 vs 老玩家，你为谁买单？

从去年年底，苹果造车新闻频发；到今年 1 月 11 日，百度官宣正式组建一家智能汽车公司；2 月，OPPO 在汽车领域的专利曝光，预示着进军汽车行业的想法；3 月，雷军官宣进军汽车行业；4 月华为自动驾驶解决方案对外开放体验。

就在此前短短一个季度内，百度、小米、华为、大疆科技、石头科技、创维、滴滴等厂商以各种身份纷纷进入新能源智能网联车市场，可以预见的是，行业仍大有可为。

随着越来越多的新能源汽车投入量产，造车新势力们也逐渐消除了消费者对 PPT 造车的不安。

登陆美股的造车“三剑客”蔚来、理想和小鹏形成了坚固的三强格局，并不断交出亮眼的成绩单。今年 3 月，蔚来交付了 7257 辆，小鹏交付 5102 辆，同比分别增长了 423% 和 487%，堪称“暴涨”。在三家头部造车新势力之外，威马、哪吒、零跑等造车新势力也在市场上逐渐站稳脚跟。

造势已久的恒驰汽车如今也是量产在即，更是在车展首秀上喊出了“全球造车资源为我所用”的口号，试图“换道超车”。对于外界关注的量产和交付时间，恒大新能源汽车集团总裁刘永灼表示，恒大汽车将在今年第四季度全面进入试生产，明年实现大规模交付。

但是，资本高歌猛进、销量强劲增长的同时，三剑客的业绩却无一例外地处于持续亏损中。

不仅如此，由于技术积累不足、交付压力、软件系统 bug 等原因，新能源汽车的质量问题也是频频发生。蔚来 ES8 曾因中控台死机导致全车系统无法启动，且多次出现车身自燃现象，理想 ONE 也曾频出安全事故，断轴、自燃、智能辅助系统 bug、仪表黑屏、动力电池故障报警……

近日在车展上大闹特斯拉展台的女车主也让消费者对新能源智能汽车的安全性展开了新一轮的审视。

对于还未在汽车行业扎稳脚根的新势力来说，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

与造车新势力对创新与用户体验的迫切追求不同，传统车企在新能源领域则更加看中造车技术、销售链方面的进展。

五菱宏光 mini 逆袭成为一代“神车”，成为年轻人的新宠，北汽、长城亦不甘示弱，这背后是新旧势力的博弈，随着更多传统车企开启新能源新技术的探索，新能源品牌们只有不断的优化，推出更好的产品，才能真正俘获消费者，赢得市场。

与此同时，不论是造车新势力，还是传统汽车厂商都在挑战新能源汽车 30 万元的天花板，国产车不再等同于平价。

此次亮相的恒驰系列仅有两款定价在 20 万元以下。蔚来 ET7 的补贴前售价为 44.8-52.6 万元。阿尔法 S 华为 HI 版也是价格不菲，预售价分别为 38.89 万元和 42.99 万元。

而此前就已经有不少新能源汽车向高端领域进发。例如，比亚迪唐 EV600D 四驱智联创世版售价 37.79 万元，广汽新能源 AION LX 80D Max 售价 34.96 万元，理想 ONE、蔚来 ES8、EC6、ES6 售价均超过 30 万元，蔚来 ES8 更是挺进了 60 万元大关。有着“电动车中爱马仕”之称的高合 HiPhi X，售价区间更是在 57 万元 - 80 万元。

▲高合 HiPhi X

在智能化、网联化、电动化的发展趋势下，汽车行业的竞争异常激烈，而各家企业在新能源市场中的博弈，又各有产品定位，各有生存空间，未来的竞争必然会对产品把控、技术研发、市场策略、综合实力等都提出更高要求。

新势力、老玩家、跨界巨头纷纷入局，新旧势力间的交锋究竟鹿死谁手实在难以妄下定论，当下的国产汽车市场格局随时可能颠覆。