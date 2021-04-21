流媒体视频群雄争霸，《猎魔人》《蜘蛛侠》等加持下 Netflix 依然够强

北京时间 4 月 21 日上午消息，据报道，Netflix 依然是流媒体行业的顶流平台。根据周二发布的财报，截至 3 月末，它的付费订户总数达到 2.076 亿，仅美国就有 6700 万。

从数据上看，它的霸主地位依然无可撼动，但隐忧却已显现：一方面是 Disney+、HBO Max、Paramount+、Apple TV + 等新兴竞争对手相继崛起，另一方面则是 Amazon Prime Video 和 Hulu 等老牌对手不断攻城拔寨，导致 Netflix 的份额逐渐遭到蚕食。

根据市场研究公司 Parrot Analytics 的数据，尽管 Netflix 邀请顶尖制作人珊达・莱梅斯（Shonda Rhimes）操刀出品了《布里奇顿》等热播剧，但它的自制内容对观众的吸引力相对于竞争对手的类似作品，却呈现下滑趋势。Parrot 的指标不仅能够评估影视作品的观众人数，还能测算这些作品为流媒体平台吸引订户的概率。

Parrot 在最新的排名中透露，Netflix 内容的总需求（衡量了该平台内容的热门程度）在今年前三个月略高于 50%，较去年的 54% 和前年的 65% 都有所降低。

换言之，Netflix 的主导地位正慢慢松动。

这一颓势也体现在官方数据中。2021 年第一季度，Netflix 新增 400 万用户，未能达到 600 万的官方预期。该公司预计在截至 6 月的第二季度内，只能新增 100 万用户。

财报发布后，Netflix 股价在周二盘后交易中一度暴跌 10%。

但面对竞争对手的攻势，该公司似乎不以为意。

“我们确定没有竞争吗？竞争对手显然很多。”Netflix 联席 CEO 里的・哈斯汀斯（Reed Hastings）在电话会议上说，“竞争很激烈，但这个行业向来如此。我们跟 Amazon Prime 竞争了 13 年，跟 Hulu 竞争了 14 年。所以从竞争环境来看，我们没发现有什么实质性变化。”

Netflix 在疫情期间缩减了内容制作力度，导致目前的内容播放计划青黄不接。该公司在此期间没有任何力作回归。

“我们下半年会恢复更加稳定的状态。”Netflix 的另外一位联系 CEO 泰德・萨兰多思（Ted Sarandos）说，他提到了《猎魔人》和《你》等热门剧集的回归。

Netflix 还在去年 10 月上调服务价格，标准套餐涨价 1 美元，至每月 14 美元。而高级套餐则涨价 2 美元，至 18 美元。该公司通常每过 18 个月会涨价一次。此外，他们还在着力打击共用账户行为。

去年同期，也就是新冠疫情爆发之初，该公司新增订户达到创纪录的 1570 万。

这是因为疫情迫使各国实施封锁政策，导致人们只能通过电视屏幕消磨时间。Netflix 的新增注册用户猛增，去年新增接近 3700 万。但随着美国的餐厅、商店、影院和体育场馆陆续开门纳客，该公司不太可能在 2021 年延续这一辉煌业绩。

不过，Netflix 是一家跨国公司。该公司的绝大多数收入都来自海外市场，他们未来的增长点主要在印度和拉美等新兴市场。但由于疫苗接种速度缓慢，这些地区的疫情最近又开始加剧，引发新的封锁措施。

Netflix 仍在大举投资制作内容。该公司花费了 4.65 亿美元购买了《利刃出鞘》的两个续集，比第一部电影的总票房还高出了 50%，达到该片制作成本的 10 倍。好莱坞一片欢腾。甚至有人担心 Netflix 成了冤大头。

该片的创意来自导演莱恩・约翰逊（Rian Johnson），他和制作合伙人共同享有版权。这样的大手笔交易符合 Netflix 一直以来对好莱坞金牌创作人的高度追捧。他们曾经与莱梅斯和瑞恩・墨菲（Ryan Murphy）等电视制作人和演员兼编剧亚当・桑德勒（Adam Sandler）签订了 9 位数的协议。约翰逊此番也将与他们一同为 Netflix 贡献优质内容。

尽管 Netflix 正在力推自制内容，但最近也跟索尼影业达成了分销协议，令最后一家没有跟任何流媒体企业建立联系的企业也放弃立场。Netflix 还拥有部分漫威内容的版权，包括索尼控制的《蜘蛛侠》和基于该角色的多部作品。

该公司第一财季实现利润 17 亿美元，实现营收 71.6 亿美元。投资者之前预计当季利润为 13 亿美元，营收为 71 亿美元。

此外，Netflix 董事会还批准了 50 亿美元的股票回购计划。此举将减少流通股本，从而推升股票价值。

尽管竞争对手攻城拔寨，但 Netflix 依然处于公司有史以来最佳的财务状态。他们在去年宣布，不再需要通过借款来支付内容制作费用。或者也可以换个角度来看待这个问题：在拥有 2 亿订户，且每人平均每月支付 11 美元订阅费后，该公司终于成为一家真正盈利的企业。

反过来说，它的许多竞争对手依然在亏本经营。