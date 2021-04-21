平安车险在部分省市暂停为特斯拉车主新上险，并收紧续保

4 月 21 日上午消息，我们从保险渠道、车主以及保险销售处获悉，在部分省市，平安车险已经拒绝为特斯拉新车主上保，已经上保到期并需要续保的，政策也开始收紧。

这一部分省市包括河南、浙江、陕西以及北京和上海。我们就此消息向广西、海南的车主及保险从业者了解，他们表示尚未遇到这样的情况。一位南宁车主展示的和平安车险销售的对话截图显示，他的车辆仍然可以在平安车险购买保险，即使是“上一个保险年度我的车维修了六次。”

一位在限制区域做保险渠道的人士告诉我们，平安车险针对特斯拉车主政策改变，新车主以及上一年非平安车险的特斯拉车主用户一概不收；上保平安车险需要续保的政策收紧了，不一定能收。“说是因为特斯拉的车辆修理费太贵，所以给停了。”在上海有一位特斯拉 Model 3 车主，在 2020 年报保险修汽车尾部最终花了 2 万元，而燃油车相同的部位维修仅需 3000 元。

在浙江的一位特斯拉车主告诉我们，日前自己在支付宝的蚂蚁车险为自己的特斯拉续保，但是下单后提示下单失败，这样的情况至今仍未改变。

特斯拉授权的售后和钣喷中心确实存在管理混乱的情况。2019 年底，一位车主曾经到深圳南山保利特斯拉钣喷中心维修因被追尾而尾部车漆受损的进口高性能版 Model 3，保险记录中显示赔付金额为 4200 元。2020 年初该车主因工作变动出售该车辆，但特斯拉官方二手车却存在记录显示该车出现车头重大事故，该车主质疑特斯拉钣喷中心利用该车以“车头重大事故”为由订购相关车头零部件。

发稿前一周，我们向负责平安车险的代表以及特斯拉官方求证针对部分省市特斯拉车主停保一事。截止发稿，双方均未予回应。