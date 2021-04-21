百度 CTO 王海峰：昆仑 2 芯片今年下半年将推出

4 月 21 日上午消息，在博鳌亚洲论坛 2021 年年会期间，百度首席技术官王海峰接受了新浪科技等媒体的采访。

昆仑 2 今年下半年将推出，芯片为智能云提供更好的基础算力支撑

在采访中，王海峰透露，昆仑 2 将于今年下半年推出。“芯片这个行业，全流程下来，的确还是有一定不确定因素，很难确定具体是某一天，但是下半年我们应该会推出。”

他谈到，此前昆仑 1 已经上线，芯片本身就具有独立的商业价值，尤其这样一款跟飞桨平台结合起来的芯片，实际上还是有其他的价值。另一方面，芯片业务也为百度智能云提供了更好的基础算力支撑。

昆仑芯片是百度自主研发的云端 AI 通用芯片。今年 3 月，百度昆仑芯片业务刚刚完成独立融资，投后估值约 130 亿元。领投方为 CPE 源峰，跟投方为 IDG 资本、君联资本、元禾璞华。

此外，提到智能云业务时，王海峰表示，智能云业务增长的根本动能，一方面是公司要夯实基础云的能力，这个能力上不能有短板，尤其是基础的计算、存储、带宽等这些能力一定保证足够优秀。另一方面是核心差异化的动力，AI 和云计算紧密结合才带来了百度智能云的快速的发展。

今年，百度以云计算为基础，AI 为抓手，聚焦重要赛道的整体战略上是没有变的。王海峰表示，只不过在服务客户的过程中，技术越来越全面深入，产品越来越成熟。同时，因为服务的客户越来越多，看到新的需求，新的问题也越来越多，这持续发展的过程。

研究深度学习并应用是百度 AI 发展的一个重要节点

王海峰谈到百度 AI 布局的几个重要节点时表示，第一个重要的关键节点是 2011 年底到 2012 年初的时候，开始尝试研究深度学习，并且应用深度学习。

他表示，自己 2010 年初加入百度，开始逐渐布局人工智能，前几年更多是在布局人工智能技术。2010 年开始先布局了自然语言处理、机器翻译，后来到语音、视觉，然后到机器学习，数据挖掘、知识图谱等一系列人工智能技术。早两年的时候还是用统计机器学习的方法在做。

“我最开始关注深度学习其实是 2011 年的下半年，然后我们从 2012 年初开始尝试在语音识别上开始用深度学习，后来陆续的在图像识别上，进而到语言的翻译上方方面面都有，这是当时的一个节点。”

而下一个很重要的点，则是把所有的技术，开始用在百度自己的产品，比如搜索、地图、翻译等上面。之后是 2016 年，百度大脑的 1.0、飞桨正式对外开源开放，这也意味着百度 AI 技术已经不仅仅应用于百度内部的产品了，开始向外输出。

在谈到商业化时，王海峰表示，其实百度智能云已经应用于不少行业了，包括农业，交通，医疗，教育，能源等，“如果说商业化，那这些行业客户的确也是给我们付钱的。”

王海峰总结，百度人工智能是一个很完整的、全栈式的布局，基础层是包括芯片、服务器、数据中心等的算力，以及算法和数据技术，感知层是跟人的感知相关的语音、视觉，AR、VR 等技术，认知层包括跟人的认知相关的自然语言处理技术，平台层包括平台与生态，此外还有智能云平台。

“百度在 AI 领域的布局是很完整的。如果要跟国际的一些企业对比，我们从完整性上来讲是不输任何企业的。从先进性来讲，我们在很多领域是走在世界前列的。”他表示。

最后，对于 AI 产业化的发展进程，王海峰认为，人类的一次工业革命往往是几十年甚至上百年的过程，AI 作为第四次工业革命的一个核心驱动力量，现在还处在早期，谈不上特别某一个点是最困难的，应该说所有在应用过程中，各种各样技术上、产业上，甚至伦理规范上、法律法规方方面面都是一个逐渐进步、逐渐完善的过程。

此外，因为人工智能毕竟还是基于计算来做的，量子计算真正实现以后，量子计算它能提供远超现在的强大计算能力、通信能力等，一定会带来非常大的变化。“但是，不用等到那时候，现在人工智能已经在广泛的应用了。”王海峰表示。