一起猜猜狗狗币还能火几天

过去的两天，加密货币 Dogecoin（狗狗币）在狂野的交易中创下历史新高后迎来了暴跌。曾经一度总市值高达 600 亿美元的狗狗币，在 4 月 19 日一天内跌幅达到了 14.22%，最低下探到了 27 美分左右。

狗狗币目前维持在 0.33 美分的价格，据 coinmarketcap.com 的数据，在暴跌之后，其市值已经下降到约 450 亿美元。

尽管如此，2021 年期间狗狗币的涨幅也接近 8000%，远远高于美国股市约 10% 的回报率，狗狗币因涨幅过高而受到批评。据 CoinDesk 称，狗狗币的总市值电商巨头 eBay 在同一个量级，这里面的“泡沫”可想而知。

关于这个完全是因为一个玩笑而诞生的山寨版数字货币背后的火爆原因，已经有太多的分析。关键是，如今无数追捧狗狗币的玩家，是否已经意识到了危机？

狗狗币还能“火”多久？

至少在互联网上，无数狗狗币的支持者正试图帮助它摆脱笑话加密货币的形象，并期待让其成为一种快速简便的交易方式，尽管到目前为止海外很少有零售商接受它。

相比之下，广受欢迎的比特币市值超过 1 万亿美元。

此前，狗狗币粉丝使用 #DogeDay 和＃DogeDay420 的标签，在推特和 TikTok 上发布了各种表情包消息和视频，并祈祷 4 月 20 日狗狗币能够上涨到一美元。

▲狗狗币从 4 月 19 日零点到目前的走势

从相关数据来看，目前狗狗币的社会参与率是 931%，而社会主导地位超过 536%。由于一致追捧它的马斯克近一周来都没有在推特上发布任何关于狗狗币的消息，狗狗币的市场情绪实际上是超出预期的。

相关市场研究近日也指出，狗狗币目前的价格状况非常之荒谬。

可以这样说，目前社区和粉丝对于狗狗币的控制远远超过了这个加密货币的基本面，对于普通玩家而言，继续投资于这一资产将会面临极大风险，除了那些胆大妄为的交易员没人敢继续面对这种波动。

在线外汇交易平台 OANDA 的高级市场分析师爱德华・莫亚（Edward Moya）表示：“目前的交易热情可能不会让用户完全放弃狗狗币。”他对于狗狗币的看法则是在价格攀升时尽快卖出。

确实，狗狗币今年这几个月以来上涨了 8,000％，这原本是创始人杰克逊・帕尔默面对 2013 年加密货币狂潮的讽刺和反击，用一种玩笑方式评论而推出的“小玩意”。但是这个柴犬形象的加密货币如今却取代了莱特币（Litecoin）和 Tether 等广泛使用的加密货币，成为了第六大数字货币。

如今，这个可爱的“柴犬”在粉丝和社交网络（Meme）的推动下，在加密货币交易所和更流行的主流交易应用程序上越来越受到推崇。

社交网络带火了“山寨币”

根据 CoinMarketCap 的数据，加密狗初创公司 Valour 的首席执行官戴安娜・比格斯（Diana Biggs）表示更多的山寨币被带火了：“近期总督币的涨势代表了一种有趣的现象。在上周，总督币的价格飙升了五倍多，达到创纪录的 0.42 美元。”

比格斯补充道：“虽然狗狗币作为一种 Meme 数字货币是对早期采用数字货币的人们开的一个玩笑，但是在马斯克等名人推动下，社交网络的粉丝们发现这种山寨币很有趣，如今，新一代的散户投资者都以 Meme 文化为核心了。”

狗狗币的上涨来自散户投资者在线进行的股票和加密货币在线交易激增，这也是今年以来由于新冠肺炎疫情导致散户在家频繁炒作的结果，实际上，大多数数字货币（包括狗狗币）在线上支付或商业用途方面没有出现太多的变化。

这种很难有商业价值、自娱自乐的空气币，只能是炒币客们的玩具。

可以看到，社交网络对于这类线上交易产生的巨大影响。尤其是罗宾汉（Robinhood）等在线交易应用程序的大量使用，还在此前促使社交媒体推动了 GameStop Corp 股票上涨，在遭遇华尔街的打压后，社交网络聚集的散户投资者甚至通过网络与对冲基金进行了“火并”。

分散式金融初创公司 Aave 机构业务负责人 Ajit Tripathi 对此表示：“这是同一类现象的延伸，社交网络和散户的线上文化氛围导致特斯拉股票的估值远高于基本面，此前更是受到 GME（GameStop）短期空头挤压的影响，开始抱团反击。”显然，就像 GameStop 事件被定位为‘华尔街对小人物’的战斗游戏一样，狗狗币也会被定位为与比特币等老牌加密巨头的一场战斗。

与其他加密货币一样，狗狗币目前虚高的价格在很大程度上是受到社交媒体用户的影响，尤其是特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在 2 月份对狗狗币发的推文，立刻使其价格飙升了 60％以上。

如今，狗狗币的粉丝们依然在推动这个加密货币的泡沫，根据博彩聚合商 US-Bookies.com 的预测数据显示，狗狗币目前隐含的上升可能性为 16.7％，在 2021 年底的价值将超过 1 美元，较三月初的预测数据大为提升（当时只有 2.9％的机会）。

已经“跑掉”的创始人怎么看？

对于目前火爆的狗狗币，其创始人之一杰克逊・帕尔默（Jackson Palmer）很纠结，此前他曾经发推文表示：请大家忘掉加密货币的金融属性吧，这项技术可以真正改变世界。帕尔默还曾经表示，他觉得一开始作为狗狗币的创始人，被推到聚光灯下是一种荣幸，

但是社交媒体已被证明是一把双刃剑。很快，他此前发表的每一个观点都受到了外界质疑。

▲狗狗币创始人创始人杰克逊・帕尔默

早在 2015 年，对数字货币极度失望的帕尔默就离开了狗狗币项目。在去年，正是他对社交媒体的失望导致他放弃了推特、YouTube 和其他所有社交媒体平台，此后他还斥责到，推特上的“币圈”简直就是研究大规模思想灌输和疯狂叫卖、投机炒作的绝佳场所。

目前，帕尔默开始不断表达对加密货币未来的担忧。

一直以来，帕尔默并没有通过狗狗币增加自己的净资产。帕尔默的个人身价外界无法得知，但有专业媒体曾在去年报道称他没有能够从狗狗币上赚到大钱，尽管目前狗狗币的市值超过了 500 亿美元。

“这就是像一个业余项目，类似于一个业余时间随便搞一搞的附带项目，”帕尔默近期在接受媒体采访时表示，“我确实使很多人富起来了，但我没有赚到任何钱。我只是要告诉人们我创造了狗狗币，这很有趣。”

帕尔默还指出，与他无关的不只是擦身而过的巨大财富，还有银行家和机构投资者对加密货币的炒作及产生的泡沫。“实际上，是比特币试图去中心化背后的某些东西在重新中心化，不是吗？”他指出，如果到了某个时刻，比特币的货币分配看起来与传统的华尔街投资机构完全相同，那么我们到底实现了什么？”

他对于加密货币的未来再次表示了担心，“总的来说，我认为加密货币领域越来越感觉像一群无政府主义者围坐在一起，希望一夜暴富，并提出一些去中心化和自由化的时髦商业想法，而这些想法往往会最终走向失败。”