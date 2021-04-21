特斯拉事故频发背后：自动驾驶游走在监管灰色地带

导语：一场导致两人死亡的“无人驾驶”车祸再次将特斯拉推向了风口浪尖。尽管马斯克否认该事故与其 Autopilot 系统有关，但是自动驾驶系统的安全性依旧备受关注。在美国，自动驾驶系统其实一直游走在监管灰色地带。

特斯拉得州致命事故残骸

以下是文章分析：

一场看来没有人驾驶的特斯拉汽车导致的致命事故让人们对半自动驾驶汽车的安全性以及它所游走的美国监管灰色地带有了新的认识。

美国得州哈里斯县警方称，一辆特斯拉 Model S 在上周六未能通过一个转弯处，以很快的速度撞上了一棵树，然后起火，导致坐在副驾驶上的一名乘客和坐在后排的车主死亡。

特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 周一发布推文称，特斯拉下载的初步数据显示，这辆车当时并未开启自动辅助驾驶系统 Autopilot，它并不属于特斯拉的全自动驾驶系统 (FSD)。

马斯克称 Autopilot 当时并未开启

特斯拉 Autopilot、FSD 以及越来越多由其他汽车制造商开发的类似半自动驾驶功能，对负责机动车和公路安全的官员构成了挑战。

法规缺失造成的灰色地带

美国公路安全监管机构美国公路交通安全管理局 (NHTSA) 尚未针对 Autopilot 等半自动驾驶系统或者全自动驾驶系统出台具体的法规或者性能标准。

NHTSA 现在没有出台任何规定要求汽车制造商确保自动驾驶系统按照预期的那样被使用或者防止车主误用它们。美国联邦机构层面对自动驾驶系统的唯一重大限制就是：汽车需要按照联邦规定配备方向盘，由人操控。

没有了性能或技术标准的约束，Autopilot 等自动驾驶系统游走在了监管灰色地带。

在得州致命事故前，特斯拉汽车遭遇的一连串撞车事故都是在 Autopilot 系统开启时发生的。Autopilot 是特斯拉的半自动驾驶系统，能够实现一系列功能，例如帮助车主在公路上按车道上行驶和转向。

自去年 10 月份以来，特斯拉已经面向大约 2000 名车主推出了“测试版”FSD 系统，实际上是让车主们来测试 FSD 在公路的表现究竟如何。

监管机构职责模糊

更让自动驾驶汽车的监管变得混乱的是，传统上，NHTSA 负责汽车安全，各州的机动车管理局 (DMV) 负责管理驾驶员。

美国国家运输安全委员会 (NTSB) 称，当碰到半自动驾驶功能时，你或许很难说清是车载计算机还是驾驶员在控制汽车，也不清楚是否应该共同监管。

加州机动车管理局称，加州已经出台了自动驾驶汽车法规，但是只适用于配备了可执行动态驾驶任务的技术、没有主动身体控制或者人类操作员监控的汽车。特斯拉的全自动驾驶系统就不满足这些标准，被认为是不需要监管的先进辅助驾驶系统。

特斯拉 Autopilot 系统

这使得特斯拉 Autopilot、FSD 就处于监管边缘地带，该公司推出了新版系统供其车主进行测试。

NHTSA 本周称，已经对特斯拉汽车的撞车事故启动了 28 项调查，其中 24 项仍在进行中。至少 4 项撞车事故发生在 3 月以后，包括致命事故。

NHTSA 不断重申，该局拥有广泛权力可要求汽车制造商召回任何构成不合理安全风险的汽车，这足以应对辅助驾驶系统。目前为止，NHTSA 还未对特斯拉先进驾驶系统采取任何强制措施。

白宫发言人珍・普萨基 (Jen Psaki) 称，NHTSA 正就得州撞车事故“积极与特斯拉和当地执法部门接洽”。

NTSB 是负责调查道路事故的美国政府机构，批评 NHTSA 在自动驾驶汽车的监管上采取放任不管的态度。

“NHTSA 拒绝针对半自动或低级别自动化汽车采取行动，在要求自动驾驶汽车系统满足最低国家标准之前继续等待更高级别的自动化。”NTSB 主席罗伯特・萨姆沃特 (Robert Sumwalt) 在 2 月 1 日写给 NHTSA 的信中称，“由于 NHTSA 没有落实任何要求，汽车制造商几乎可以在任何地方运营和测试自动驾驶汽车，即便所处位置超出了自动驾驶汽车控制系统的限制。”

新政府评估自动驾驶法规

NHTSA 表示，随着美国新政府的上台，该局正在评估自动驾驶汽车法规，在他们推进自动驾驶系统政策制定时欢迎 NTSB 提供意见。

NHTSA 称，目前出售的最先进汽车技术需要始终有一位全神贯注的人类驾驶员。“最低限度的滥用这些技术就是分心驾驶。各州要求驾驶员负责汽车的安全驾驶。”NHTSA 称。

NTSB 还表示，NHTSA 并没有任何办法来核实汽车制造商是否采用了系统标准。例如，NHTSA 并没有制定联邦法规来要求驾驶员在特定时间范围内接触方向盘。

“NHTSA 正在起草自动驾驶汽车规定，但是在监管半自动驾驶汽车方面一直行动迟缓，”南卡罗来纳大学法学教授布莱恩特・沃克・史密斯 (Bryant Walker Smith) 称，“越来越多的人意识到，自动驾驶系统需要更严格的审查和监管措施。”

纽约州出台了一项法律，要求驾驶员始终至少保持一只手在方向盘上。但是，其他州并没有出台可能阻止半自动驾驶汽车使用的立法。

根据美国州议会联合会 (NCSL) 的数据，在自动驾驶汽车方面，35 个州已经颁布了立法或者州长签署了相关行政令。这些规定使得谷歌和通用汽车等公司可以在公路上测试他们的 Waymo、科鲁兹汽车。

不过，每个州的规定不尽相同。得州的自动驾驶汽车法规要求汽车必须遵守 NHTSA 程序，尽管美国没有这类联邦法规。负责管理自动驾驶汽车的得州公共安全部门尚未置评。亚利桑那州运输部要求制造商提交定期文件来证实汽车在自动驾驶技术失效后依旧能够安全驾驶。

尽管多家汽车制造商已经推出了带有各种形式的辅助驾驶技术的汽车，但是尚未面向美国车主销售全自动驾驶汽车。

特斯拉警告过自动驾驶的局限性

不过近几年，人们对于自动驾驶技术的安全顾虑一直在加深。特斯拉已就自动驾驶系统的局限性发出了警告。

2020 年 2 月，特斯拉自动驾驶技术主管安德烈・卡帕斯 (Andrej Karpathy) 点出了其 Autopilot 系统面临的一项挑战：当一辆停放在路上的警车的紧急频闪灯打开时，Autopilot 该如何识别？

“这就是我们想要了解的一项新任务的例子。”卡帕斯在一场讨论特斯拉如何努力提供 FSD 技术的大会上称。

自那之后的短短一年多时间里，特斯拉汽车已经在四个不同事故中撞上了停放在路上的警车。自 2016 年以来，至少三辆特斯拉汽车在致命事故中开启了 Autopilot。

马斯克仍在宣传特斯拉自动驾驶系统

官员称，美国安全监管机构、警方以及地方政府调查了上述所有四项事故。警方称，至少三起事故开启了 Autopilot。在北卡罗来纳州的事故中，一名医生在他的汽车撞上一名骑警时他正在拿手机看电影。

特斯拉尚未置评

事故和调查并未放缓马斯克宣传特斯拉汽车能够自主驾驶的努力。他在最新一条推文中称：“FSD Beta V9.0 几乎准备就绪，改善显著，尤其是在怪异的极端情况和恶劣天气条件下。完全是视觉技术，没有雷达。”

特斯拉也表示，该公司使用行驶在道路上的 100 万辆汽车收集图像数据，并使用机器学习和人工智能来改进 Autopilot。

卡帕斯表示，他曾经在帕洛阿尔托使用自动驾驶系统驾驶特斯拉汽车 20 分钟时间去喝咖啡，没有任何干预。

“它不是一个完美的系统，但是它到达了那里，”他在 3 月份在“机器人大脑”播客中称，“我肯定一直把手放在方向盘上。”