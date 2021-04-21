周晨：展锐 5G 芯片手机今年将增至千万级，6nm 5G 芯片终端 7 月量产上市

近日，紫光展锐在线上召开了创见未来大会，推出全新 5G 新品牌 — 唐古拉，并针对 5G 移动平台规划了四大产品系列。并且，紫光展锐首款 6nm 的 5G 芯片，年初已经成功回片，相关终端将在 7 月份量产上市。

会后，紫光展锐执行副总裁、消费电子事业部总经理周晨以及高级副总裁、工业电子事业部总经理黄宇宁接受了网易科技等媒体采访。周晨表示，紫光展锐在 5G 的增长十分看好。他表示，今年紫光展锐 5G 将会是从百万级向千万级增长的过程。

在 5G 方面，紫光展锐 CEO 楚庆在接受媒体采访时曾表示，5G 时代紫光展锐必须赶上，要投入 60% 的研发力量到 5G。2019 年 6 月，展锐的第二代芯片 T7520（现在更名为 T770）正式立项，于 2020 年 2 月正式发布，目前已成功流片。

紫光展锐将今年定义为技术提升之年。此次大会，紫光展锐确定了 5G 新品牌唐古拉，并在其旗下规划了四大产品系列：6、7、8、9。其中，唐古拉 6 系定位于 5G 普惠型产品，唐古拉 7 系强调产品体验升级，唐古拉 8 系主打性能先锋，唐古拉 9 系则代表着前沿科技。

即将推向市场的唐古拉 7 系列的 T770 是全球首款 6nm 5G 芯片，已在今年年初成功回片，在不到 150 个小时内，通过关键测试。“这个产品确实是展锐历史上规模最大，工艺最先进，整个性能在各个方面都有大幅度提升的产品。”周晨认为。

据了解，该款产品经过了一年多孕育，搭载 T770 的项目正在落地当中，预计今年 7 月份量产上市。除此之外，周晨也提到，今年下半年会有多款产品推向市场。

“唐古拉系列标志着展锐 5G 手机产品在今年开始系列化。我们相信从市场份额来说，一定会有大幅度的提升。”周晨提到。

对于今年 5G 手机的发展空间，周晨表示，展锐一定是从“百万级”向“千万级”增长的过程。

据了解，除了 2C 之外，紫光展锐的 5G 还面向了 2B 领域，包括电力、采矿、安防、物流、教育、制造、交通、家庭宽带等应用场景。

黄宇宁表示，搭载展锐 5G 芯片的垂直领域的产品已经在布局，今年预计将是百万级别以上。

据了解，紫光展锐近期宣布完成上市前的新一轮 53.5 亿元人民币融资，由上海国盛资本、碧桂园创投、海尔金控和赛睿资本等 4 家原股东共同投资。

2020 年 5 月，紫光展锐曾完成一轮共计 50 亿元的股权重组和增资，包括国家集成电路产业投资基金二期、上海集成电路产业投资基金、上海盛迎映展（上海国盛）、三峡资本等一批知名投资基金进入紫光展锐股东名单。

此前媒体报道，紫光展锐目前正在进行上市前股权及组织结构优化，预计将在 2021 年底申报科创板。