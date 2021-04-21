受 Model 3 注册量下降影响，特斯拉 Q1 加州新车注册量同比下降

4 月 21 日消息，据国外媒体报道，在 2020 年第四季度同比增长近 63% 后，2021 年第一季度，特斯拉在加州的新车注册量同比略有下降。

特斯拉 2021 年第一季度在加州的新车注册量与去年同期相比略有下降，主要是受 Model 3 注册量下降的影响。

Cross-Sell 的数据显示，今年第一季度，特斯拉旗下 Model 3 在加州的注册量同比下降 54%，至 8060 辆，而该公司旗下 Model Y 的注册量为 12227 辆。

此前，在今年 1 月份，Cross-Sell 公布的数据显示，2020 年第四季度，特斯拉在加州的新车注册量达到约 22117 辆，同比增长近 63%，这在很大程度上要归功于该公司的 Model Y。

2020 年第四季度，Model Y 在加州的注册量达到约 11417 辆，占该公司新车总注册量的 50% 以上，并且超过了 Model 3 的注册量。该季度，Model 3 在加州的注册量为 7044 辆，同比下滑 34%。

特斯拉是电动汽车领域的领导者，美国是该公司最大的市场，占该公司去年营收的 48.2%，其中加州是该公司最大的美国市场，是该公司美国市场的风向标。

中国是特斯拉的第二大市场，占该公司去年营收的 21.1%。自从进入中国市场以来，特斯拉一直是中国最受欢迎的电动汽车品牌之一。

近日，中国汽车信息网（CAIN）的最新数据显示，今年 3 月份，特斯拉在中国的新车注册量飙升至 34635 辆，创下新的单月记录，与今年 2 月份的 18155 辆相比几乎翻了一番，与 2020 年 3 月相比增加了近两倍。