亚马逊在伦敦开发廊，测试增强现实发型等新技术

4 月 21 日消息，美国电商亚马逊宣布将在英国伦敦东区斯皮塔菲尔德地区开设一家发廊，主要用于测试增强现实发型等新技术。

据悉，这家发廊名为亚马逊沙龙，最初只向亚马逊员工开放，“未来几周”内会向公众开放。亚马逊表示，会在发廊试用“最新的行业技术”。其中包括一个增强现实应用程序，让客户在决定改变发型之前，可以看到不同发型和颜色看起来如何。

与亚马逊无人便利店 Go 有所不同，亚马逊开发廊并不是为了打入美容美发行业。公司在一篇博客文章中表示：“这将是一个展示新产品和技术的体验式场所，目前没有开设任何其他亚马逊沙龙的计划。”

相反，这看起来更像是一个营销噱头，意在表明公司在时尚和美容行业的总体策略。亚马逊一直难以与美容美发行业的专营店抗衡。在亚马逊在伦敦开发廊之前，曾在英国上线亚马逊专业美容院，这是一家向企业批发水疗和美容产品的在线商店。

亚马逊沙龙将开在布拉施菲尔德街 (Brushfield Street)，上下两层楼，占地面积约 465 平方米。除了增强现实发型应用程序之外，进店顾客还可以测试“点击并了解”等“新技术”，也就是“点击其座位附近的显示屏，了解感兴趣产品的更多信息和付款二维码”等等。