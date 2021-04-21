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联想小新 Pro 16 可选酷睿 / 锐龙处理器，仅锐龙独显版配 120Hz 屏

2021/4/21 17:48:06 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 21 日消息 联想将于明晚举行新品发布会，现在发布会重磅产品联想小新 Pro 16 的参数已经公布。

联想小新 Pro 16 将有酷睿独显版、锐龙核显版和锐龙独显版三款，仅锐龙独显版搭载了 120Hz 的屏幕。

联想小新 Pro 16 酷睿独显版搭载了 i5-11300H 和 MX 450 独显，8+6mm 双热管双风扇散热，CPU 性能释放 38W+，显卡性能释放 25W，整机性能释放 60W。

联想小新 Pro 16 锐龙核显版配备 R7 5800H 处理器，显卡为 Vega 8 核显，8+8mm 双热管双风扇散热，CPU 性能释放 49W+。

联想小新 Pro 16 锐龙独显版可选 R5 5600H 和 R7 5800H，显卡为 GTX 1650，8+8mm 双热管双 12V 风扇散热，CPU 性能释放 49W+，显卡性能释放 55W，整机性能释放 80W，配备 120Hz 刷新率屏幕

IT之家了解到，只有联想小新 Pro 16 锐龙独显版配备了135W方口电源适配器，其余都是 95W USB PD电源适配器。联想小新 Pro 16 定位大屏高性能轻薄本，厚度约 16.9mm，重量最高 1.92kg。

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关键词：联想处理器

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