赛灵思发布视觉 AI 专用 “PCB”：算力高至 1.4TOPS，1 小时启动运行

赛灵思今天宣布推出 Kria 系列自适应模块 SOM 产品组合，包括 Kria K26 SOM 和 Kria KV260 视觉人工智能（AI）入门套件，将搭载 FPGA 芯片，加速视觉 AI 算法。

SOM 也就是系统核心的小尺寸嵌入式 PCB 板，其大小类似于信用卡，可将硬件抽象化，缩短开发周期。SOM 可以让硬件设计人员避免重复低端工作，也让软件人员能够和硬件人员平行地进行设计。

据赛灵思工业、视觉、医疗及科学（ISM）市场总监 Chetan Khona 分享，Kria K26 SOM 具备 1.4TOPS 算力，支持 PetaLinux 与 Ubuntu Linux，其性能、功耗相较 GPU SOM 竞品有较高优势。

此外，赛灵思还推出了 Kria KV260 视觉 AI 入门套件，针对视觉 AI 应用，1 个小时就可以启动运行。

Kria K26 SOM 和 KV260 视觉 AI 入门套件现在就可以通过赛灵思官网或其他分销商渠道进行预订，预计商业级 Kria K26 SOM 将于 2021 年 5 月出货，工业级 K26 SOM 将于今年夏天出货。基于 Kria K26 SOM 的 Ubuntu Linux 可能将于 2021 年 7 月问世。

一、SOM 市场每年增长 11%，视觉人工智能日益复杂

Chetan Khona 首先讲解了 SOM 的市场情况，之后他解释了为什么赛灵思会进入这样的一个市场当中。

行业报告显示，SOM 市场正以每年约 11% 的速度增长，预计到 2025 年市场总收入将达到 23 亿美元。

▲SOM 市场介绍

在解释赛灵思为什么会进入该市场时，Chetan Khona 提到，现在的视觉 AI 复杂性日益增加，而且市场十分分散。AI 科学家往往在超算系统上进行开发视觉 AI 应用，当这些应用处于边缘时就会受到功耗和性能的限制。

当赛灵思在与客户进行交流时，发现目前市场上暂时没有相应的解决方法。基于这一需求，赛灵思发布了 Kria 系列。

二、Kria K26 SOM 1.4TOPS 算力，商用版售价仅为 250 美元

Kria SOM 产品组合中，首款问世的产品是 Kria K26 SOM。该产品专门针对智慧城市和智能工厂中的视觉 AI 应用。K26 SOM 可应用于安全摄像头、城市摄像头、交通摄像头、零售分析、机器视觉、视觉引导机器人等多个领域。

K26 SOM 基于 Zynq UltraScale+ MPSoC 架构，具有四核 Arm Cortex A53 处理器、超过 25 万个逻辑单元和 H.264/265 视频编解码器，提供 1.4TOPS 算力。

Chetan Khona 称，与基于 GPU 的 SOM 相比，Kria K26 SOM 能以更低时延和功耗提供 3 倍以上性能的视觉 AI 应用。

K26 SOM 还具有 4GB 64 位 DDR4 内存，245 个 I/O（输入 / 输出），可搭载 15 个摄像头，并提供 4 个 USB 接口。

南非国家公园 Kutleng 项目曾利用 Kria SOM 产品，节省了超过 12-18 个月的智能相机开发时间，在 2 个月内就完成了数款新产品的推出与跟踪。

▲K26 SOM 技术细节概述

K26 SOM 针对智慧城市和智能工厂有两个不同的版本，分别是 Kria SOM 商用版和 Kria SOM 工业版。其中商用版为摄像头网络提供从边缘到云的扩展能力，价格为 250 美元；工业版则相对在高低温耐用性、寿命和网络安全等方面的性能更加优秀，该版本售价为 350 美元。

未来，赛灵思还将推出 “成本优化型 SOM”和 “最高 AI 算力 SOM”。

三、丰富嵌入式应用商店，Kria KV260 1 小时内启动运行

根据 Chetan Khona 的讲解，赛灵思 Kria SOM 还在软件层面加强了投入，不仅支持 Yocto 的 PetaLinux，还将首次与 Canonical 合作支持 Ubuntu Linux。

Kria SOM 的特点之一就是免除了 FPGA 硬件设计工作。软件开发者只需要集成其定制 AI 模型、应用代码，使用熟悉的 C、C++、OpenCL、Python 等编程语言和 TensorFlow、Pytorch、Café 框架，就可以比较简单地定制视觉处理流。这一特点大大加强了 Kria SOM 的易用性。

此外，赛灵思与第三方合作商还丰富了其嵌入式应用商店，一共有 12 个不同的应用。赛灵思提供了 6 个免费、开源应用，分别为人脸检测、人脸与行人检测、追踪与行人再识别（ReID）、追踪与 ReID、缺陷检测、音频关键字识别配合视觉 AI。

当赛灵思的 K26 SOM 在实际运行自动数字 / 车牌识别（Uncanny Vision）应用时，FPS 为 33 帧 / 秒，能耗仅 5 瓦。与 GPU SOM 竞品相比，帧数快了 10 帧 / 秒，功耗少了 2.5 瓦，实际视频流成本减少了 45%-67%。

▲K26 SOM 性能与竞品对比

此外，赛灵思本次还推出了 Kria KV260 视觉 AI 入门套件，该套件专门支持嵌入式应用商店中的加速视觉应用，可以让使用者在 1 小时内启动并运行，并不要求使用者具备任何 FPGA 经验。

▲Kria KV260 视觉 AI 入门套件

Chetan Khona 说，该套件通过教程视频等线上培训帮助业余爱好者、制造商和商业开发者上手加速视觉，KV260 价格仅需 199 美元。

结语：Kria 或只是赛灵思 SOM 第一步

本次赛灵思推出的 Kria 系列产品主要强调了其易用性、高性价比的特性，这也是赛灵思 SOM 领域开发历程的第一步。

Chetan Khona 强调，Kria 系列产品只是赛灵思新计划的一部分。未来，赛灵思在 SOM 方面可能会走得更远。