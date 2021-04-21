团伙“吸粉引流”至微信 / QQ 实施诈骗，抖音配合警方打掉 15 个窝点，抓获 50 名犯罪嫌疑

4 月 21 日消息，近期，抖音安全中心配合福建警方，成功打掉为兼职刷单、杀猪盘、网赌等犯罪团伙提供 "吸粉引流" 服务的 15 个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人 50 名，缴获大量手机、手机卡、银行卡。

据了解，此前抖音安全中心梳理了一批平台内的涉诈线索，并派专人向福建省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室、福建省公安厅刑侦总队报案。收到抖音报案后，福建警方成立了“断流”集群打击专项，下发各地市开展研判抓捕工作。

3 月 22 日，根据抖音安全中心提供的线索，福建省福鼎市公安局刑警大队摧毁了一个利用“吸粉引流”方式进行网络诈骗的窝点，抓获犯罪嫌疑人 7 人，现场扣押手机 108 部、手机卡 22 张。

经查，该犯罪团伙自 2020 年 11 月开始，以短视频平台为依托吸粉，引流至上家的微信或 QQ，再由上家和境外诈骗团伙实施诈骗从而非法牟利。目前，案件正在办理当中。

此外，根据抖音安全中心提供的线索，福建各地警方还打掉了诈骗团伙 14 个，抓获犯罪嫌疑人 43 人。

据警方介绍，“吸粉引流”是诈骗手段翻新的一种方式，嫌疑人通常在短视频平台发布美女、炫富等视频吸粉，通过私信将粉丝引导至微信、QQ 等第三方平台，再由电信网络诈骗集团实施诈骗。其中，刷单、杀猪盘、网络博彩、购物诈骗、宠粉诈骗等都是常用手法。

比如刷单诈骗，犯罪分子常以兼职刷单为名，先用小额返利为诱饵，诱骗受害者投入大量资金后，再将其拉黑。警方提醒公众，千万不要轻信兼职刷单广告，所有刷单都是诈骗，不要缴纳任何保证金、押金。一旦发现被骗，请及时报警。

此外还有“杀猪盘”诈骗，犯罪分子往往先以甜言蜜语或者献殷勤等方式博取好感和信任，再推荐所谓“稳赚不赔、低成本高回报”的网络投资平台。受害者从网恋“一见钟情”开始，到参与网络赌博或投资诈骗结束，往往倾家荡产甚至背负巨债。

警方提示广大群众，当有陌生人加你为好友时，一定要小心。据福建警方介绍，此类“吸粉引流”诈骗手法相似，几乎都是引流到电商、社交软件后实施诈骗，这给互联网平台防控、打击网络诈骗带来很大挑战。

抖音安全中心相关负责人也表示，抖音始终高度重视反诈工作，通过主动拦截、运营阻断、联动打击等手段，打击治理网络诈骗行为。2020 年，抖音安全中心处罚违规帐号 1717.1 万个，事先拦截违规视频内容超过 2.64 亿条，封禁涉嫌诈骗帐号 97.4 万个。同时，抖音配合公安部门联动打击黑产、诈骗团伙 54 个，抓获嫌疑人 504 人。