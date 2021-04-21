游戏驿站 CEO 将获 1.79 亿美元离职金，与业绩无关

北京时间 4 月 21 日晚间消息，据报道，薪酬专家今日表示，游戏零售商 GameStop（游戏驿站）CEO 乔治 · 谢尔曼（George Sherman）今年夏天离职后，将获得约 1.79 亿美元的意外之财。

这笔意外之财让许多大公司的 CEO 相形见绌，包括摩根大通 CEO 在内，其年薪都没有达到 1.79 亿美元。这在很大程度上归功于 GameStop 股价暴涨。

GameStop 本周一宣布，公司 CEO 谢尔曼将于 2021 年 7 月 31 日或稍早些时候离职。GameStop 董事会正在寻找有能力和经验的 CEO 候选人，以推动公司向电子商务转型。

据薪酬领域专家称，在新冠肺炎疫情爆发后，GameStop 将谢尔曼的部分薪酬与业绩脱钩，并授予他部分股票（当时，GameStop 股价较低）。如今，作为辞职的一个条件，谢尔曼获得这些股票的时间点正在提前。

GameStop 上周曾披露，谢尔曼因没有达到业绩目标，被没收约 58.7 万股的股权奖励，价值约 9800 万美元。

虽然如此，他仍将获得价值约 1.79 亿美元的股票分红，因为 GameStop 向他发放了更多与他 “任职期”挂钩的股票，而不是与业绩挂钩。

薪酬顾问公司 Farient Advisors 副总裁埃里克 · 霍夫曼（Eric Hoffmann）表示：“投资者通常喜欢基于业绩的奖励，这种奖励有硬性的预先设定的财务目标，高管必须达到目标才能获得股票奖励。而不是基于时间（任职期限）的股票奖励，后者只需坚持下来就能拿到。”

对此，GameStop 拒绝发表评论，而谢尔曼尚未回复记者的置评请求。

谢尔曼即将获得的这笔遣散费，超出了许多美国顶级公司 CEO 的年薪。有数据显示，维亚康姆哥伦比亚广播公司（ViacomCBS）CEO 约瑟夫 · 扬尼洛（Joseph Ianniello）2019 年薪酬为 1.129 亿美元，而摩根大通 CEO 杰米 · 戴蒙（Jamie Dimon）2019 年薪酬为 1.078 亿美元。