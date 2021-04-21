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美国运营商 5G 网速比拼，Verizon 下载最慢

2021/4/21 20:40:49 来源：C114中国通信网 作者：蒋均牧 责编：骑士
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根据 IHS Markit 旗下 RootMetrics 基准测试最新数据，Verizon 面临 5G 性能上的阻力，同时 AT&T 在下载速率上排名更高，而 T-Mobile 美国被评为更可用。

RootMetrics 的分析此前曾连续 15 次将 Verizon 评为美国领先者，但其最新研究强调，竞争对手在 5G 上正在逼近。

测试结果基于从美国 45 个城市的路测中收集到的数据，RootMetrics 透露，它能够记录 T-Mobile 在所有这些城市的结果，以及 AT&T 在 44 个城市的、Verizon 在 43 个城市的。

在 5G 可靠性方面，Verizon 和 AT&T 都领先于 T-Mobile，RootMetrics 团队称。

Ookla 使用众包数据进行的另一项 5G 速率测试发现，第一季度，T-Mobile 的平均 5G 下载速率最快，为 82.35Mb/s，其后是 AT&T 的 76.6Mb/s 和 Verizon 的 67.24Mb/s

Ookla 还测量了 5G 手机实际接入下一代网络的时间，T-Mobile 的可用性约为 66％，而 AT&T 和 Verizon 的可用性各为 33％左右。

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关键词：5G网速

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