「玩出彩」M1 iMac 的苹果，其实藏着这些你没看到的致敬

1998 年，乔布斯回归苹果两年之后，苹果发布了 iMac G3 电脑。它的外壳采用了一种半透明果冻质感的塑料，并且是「有颜色」的 —— 一种海蓝色。在那个几乎所有电脑都用米白色外壳的时代，这个设计极具突破性。

iMac G3 大受欢迎，半年后，苹果又为它新增了红橙绿蓝紫 5 种新配色，并取得进一步成功。这被认为是苹果在 21 世纪「复兴」的开端。

五种配色的 iMac G3｜Apple

iMac G3 的设计出自 Jony Ive 之手，当年乔布斯从苹果内部发掘了 Ive，鼓励他大胆做不拘一格的设计。后来的故事我们都知道了，Ive 成为苹果的首席设计官，21 世纪最具影响力的设计师之一。他在苹果工作了近 30 年，直到 2019 年夏天离职。

Jony Ive 将他的衣钵传给了 Alan Dye 和 Evans Hankey 两位设计师。前者负责人机界面设计，把控软件；后者负责工业设计，主掌硬件。

今天凌晨，苹果发布了全新的 iMac 电脑。这款全新 iMac 由 Hankey 主导设计，除去白色，有「红橙黄绿蓝紫」六款彩色，恰好对应 70 年代苹果彩虹 Logo 上的六种颜色，致敬了 23 年前的 iMac G3。

但这绝不只是「致敬」这么简单。除了配色，Hankey 还活用了很多其他的经典设计。在这波「复古风潮」背后，科技产品与人的关系，也在发生着变化。

今天刚刚发布的新款 iMac｜Apple

新产品里的「复古彩蛋」

新款 iMac，一眼看上去，是一个「很熟悉」的产品。

它的屏幕很薄，很平，从正面到边框是直角的过度，四个角则是圆角。耳机孔从背部移到了侧边，形态上与 iPad Pro 相似。

它的支架，则是基于高端显示器 Pro Display XDR 的支架改造而来。后者是 Jony Ive 在苹果做的最后一批设计，形态上非常简洁，底座和支架完美垂直，有极强的秩序感。但为了实现这一点，这个支架成本极高，售价 7799 人民币。

Pro Display XDR 可以选配的 Pro Stand 支架｜Apple

概念上，新 iMac 脱胎于这 iPad 和 Pro Display 两款「新产品」，但 Hankey 在细节里埋了很多复古的「小彩蛋」。

新 iMac 屏幕与支架，通过一个金属转轴连接。转轴侧面露出来的部分，采用了金属拉丝的工艺。

这个金属拉丝的小圆点，很容易让人联想到 2011 年前后，Mac、iPhone 上音乐 app 调节音量的按钮，就是金属拉丝的。那时苹果推崇「拟物化设计」，很多软件界面都是以现实物体作为蓝本，设计出相似的质感，方便用户理解功能。一个金属拉丝的按钮，会用户更容易明白「这个可以拖动」。

从侧面看，新 iMac 的转轴就像一颗拉丝金属的小按钮｜Apple

将 iMac 的转轴做成拉丝质感，似乎是鼓励用户用手去摸摸它。这没有任何功能上的意义，却暗合了 iMac G3 上一个「无用」的特性。

当年 Jony Ive 坚持要在 iMac G3 上加一个「把手」。尽管那是一台 30 斤重的台式电脑，用户不会提着它到处走，但 Jony Ive 认为，「把手」的存在，即使只是让用户偶尔握一握，也能拉近用户和计算机之间的距离，产生一种「亲切感」。

最后，新 iMac 的英文主文案是「Say hello」。这个「hello」是致敬 1984 年初代 Macintosh 电脑上用 MacPaint 画图软件画出来的 hello，1998 年 iMac G3 问世时，也使用了「hello (again)」作为宣传文案。

新 iMac 有七种不同配色。除去白色之外，剩下的六种分别是红、橙、黄、绿、蓝、紫。这六种颜色取材自苹果早期的彩虹条纹 Logo，象征了「彩色」的回归。

「彩色」的回归

「多彩」的特性，从最初就根植在苹果的 DNA 里。

1977 年，苹果创业的第二年，乔布斯请一家设计工作室为苹果设计一个新 Logo。负责这个项目的设计师 Rob Janoff 做了一版设计：一个由彩虹条纹组成的，被咬了一口的苹果。

这个设计并不符合当时业界的流行趋势。当时的科技公司，大多不会采用图形 Logo，而是会用字「写」一个自己的 Logo，比如 IBM。它们也不会用上彩色设计，因为在黑白的报纸、电视上，彩色并不能显示出来。

但乔布斯一眼看中了这个彩色的苹果。因为乔布斯理想中的电脑，是为普通人设计的「个人电脑」，终极目标就是拥有彩色的图形界面，这个 Logo 恰好符合了这一理念。通过彩色的 Logo，冰冷的电脑也多了一丝「生气」。

Apple II 电脑上的彩色 Logo｜old-computers.com

90 年代末，iMac G3 采用多彩外壳取得成功之后，苹果有过一段全面拥抱「多彩」的时期。iBook G3 笔记本、iPod mini、nano 系列产品，都采用了彩色的外壳设计，配色的选择也大多遵循苹果 Logo 的彩虹色。同时，因为硬件本身已经是彩色，与彩虹条纹 Logo 有视觉冲突，苹果就将 Logo 换成了一个单色的苹果，与产品颜色匹配。

但自 2007 年，iPhone 问世之后，苹果的彩色外壳产品开始逐渐减少。那年苹果再一次更换 Logo，将 Logo 改成了一个金属质感的苹果，上面有一道被 CNC 车过的痕迹。

那几年，Jony Ive 更看重通过金属材质展现产品的「质感」，弱化了色彩这个元素。他主导设计了一体切割成型的 MacBook、用玻璃金属叠成的 iPhone 4、iPad…… 采用的都是银、灰、黑、白等单色。「彩色」逐渐淡出了苹果产品线。

唯一的例外是 iPhone 5c。2012 年，Ive 选用聚碳酸酯这种染色效果更鲜艳的塑料，设计了这款基于「多彩」理念的 iPhone。但多彩的 iPhone 并没有像 iMac G3 一样赢得市场，iPhone 5c 的销量并不尽如人意。之后几年里，苹果都没有再推出过彩色的 iPhone、Mac。

今天很多人怀念，但当年销量并不尽如人意的 iPhone 5c｜Apple

彩色风潮的回归，是从 2018 年 iPhone XR 重新采用多彩配色开始的。当时正是 Jony Ive 离开苹果的前夕，有理由认为，在硬件设计上拥抱「多彩」，是 Evans Hankey 一手推动的。

最近一年，Evans Hankey 将多彩的选择，覆盖到了几乎每一条苹果产品线：iPhone 12、iPad Air、Apple Watch、AirPods Max，以及这一次的 iMac。

未来，我们可以继续期待苹果推出彩色外壳的 MacBook。

有「生活气」的科技产品

给电脑染上颜色，听起来只是一个很单纯的设计选择。但就像当年乔布斯选择彩色的 Logo 其中蕴含深意，iMac 回归多彩，背后也隐含了一种更深层次的变化。

科技产品之所以要设计得简洁、精密，一个目的是为用户提供「可靠感」。用户需要一个准确、可信赖的设备，没有太多花样，才能全神贯注于它提供的内容。这也是拟物风 UI 退出历史舞台的原因，用户不再需要一个「拉丝金属」的按钮作为暗示，所有人都知道圆形按钮可以拖动调节音量。极简的设计，能减轻用户的认知负担。

过去十年，智能手机统治了世界。iPhone 引领着智能手机时代的设计原则，消费者也大力追捧像 iPhone 一样，简洁、精致、一体化、有点冷酷的产品。这一风潮来得太过凶猛，甚至连缔造者 Jony Ive 本人都无法抵抗。

当年的 iPhone 5c，就像是 Ive 对产品设计的一次反思：在精密、冷酷的金属玻璃之外，还有没有审美空间，留给多彩、活泼的塑料？市场给他的答案是，没有。

但最近几年，越来越多的人开始反问，「全神贯注于手机」就是我们的终极目标吗？人们终于意识到，自己太过沉迷于科技产品，以至于忽视了生活。2017 年，苹果和谷歌都推出了「用量管理」功能，帮助人们节制使用手机。

今天的我们，或许更需要一个可以伸手摸一摸、可以握住把手的电脑；更愿意欣赏一个有颜色，不那么冷酷，能够融入生活的手机；更喜欢一些实用主义的「复古」设计。

刚刚发布的新 Apple TV，配备了重新设计的遥控器。新遥控器上加入了一个「触感滑轮」，取代了之前的「触摸板」。这个触摸滑轮脱胎于当年 iPod 上的 ClickWheel 滑轮，也是一个复古设计，或许没那么酷，但它却更贴合实用的场景。

新的 Apple TV 遥控器采用了和 iPod 相似的「滑轮」设计｜Apple

过去 10 年，苹果的产品介绍视频，特别是高端产品，大多会给一块纯白或纯黑的背景，运镜很慢，配上 Jony Ive 低沉有磁性的声音，为你一点点拆解硬件精巧的结构，展示极具质感的细节。整个画面是简洁纯净、秩序井然的。这让用户的注意力能集中于产品本身。

但过去一年新发布的产品，比如 iPad Air、iPhone 12，和这次的新 iMac，苹果就在产品视频用了更多的现实生活场景实拍，而且这些场景不是那种「充满未来感的简约风格」，而是更杂乱，更贴近现实的，布光更暖，更有生活气，镜头的运动也更跳脱。

这暗示了未来苹果硬件的演进方向：工具赋能用户，但不应垄断他们的生活。