比尔・盖茨出轨丑闻曝光，股东敦促微软严打性骚扰

在微软联合创始人比尔・盖茨（Bill Gates）偷情、出轨等不当行为曝光后，该公司激进股东敦促微软采取更多措施严厉打击性骚扰。

在美国当地时间周三公布的股东决议中，投资公司 Arjua Capital 呼吁微软发布年度透明度报告，详细说明其性骚扰政策和对整个公司涉嫌此类事件的调查。微软拒绝就股东决议置评。

Arjua Capital 管理合伙人娜塔莎・兰姆 (Natasha Lamb) 在声明中表示：“由于受到多起性骚扰指控，以及据称未能充分和透明地解决这些问题，微软正受到公众密切关注。而有关盖茨涉嫌与女员工发生不正当关系的报道，只会加剧人们的担忧，让最高领导层苦心塑造的企业文化受到质疑。”

最近几周，有许多关于盖茨在工作场所行为的指控和报道。这些指控是在他宣布与前妻梅琳达・盖茨 (Melinda French Gates) 于 5 月初宣布离婚后出现的。

大部分焦点都集中在盖茨和微软一名女员工在 2000 年发生的婚外情上，盖茨的代表已经承认了这种关系，当时盖茨担任微软董事会主席。微软董事会表示，该公司两年前就启动了对此事的调查。盖茨于 2020 年初离开微软董事会，但其发言人声称这一决定与调查无关。

微软正面临员工更广泛的指控，包括性别歧视和性骚扰，并在 2015 年遭遇集体诉讼，多位前员工指控其受到不公平的歧视。该公司当时表示，其将“致力于建立多元化的员工队伍”。

2019 年，微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉 (Satya Nadella) 在致员工的一封信中宣布，将彻底改革公司处理人力资源纠纷的方式，承诺为员工提供更多支持，并提高透明度。上个月，纳德拉回应了针对盖茨的指控和对公司文化的质疑。

他在接受采访时表示：“2021 年的微软与 2000 年的微软大不相同。对我和微软的每个人来说，我们对我们的文化、多样性以及包容性的关注，特别是我们员工的日常体验的关注至关重要，这是绝对的优先事项。”

Arjua Capital 在股东决议中敦促微软公布对不当行为指控的独立调查结果，以及调查的性骚扰案件数量。这家投资公司表示：“为了避免法律和声誉风险，并维护股东价值，微软必须创造一种负责任和透明的文化，保护员工不受骚扰和歧视。”

Arjua Capital 在许多问题上正向微软和其他大型科技公司施压，包括 Facebook、亚马逊、谷歌母公司 Alphabet 以及 Twitter 等，包括薪酬差距、性骚扰、公民权利和气候变化等。