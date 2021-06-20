90 后互联网人敢“冲”三胎吗

5 月 31 号，全面放开并鼓励生育三胎的政策一出，一石激起千层浪，在二胎妈妈们乃至育龄女性心里激起了一阵阵涟漪。

“生育焦虑”下，未婚女性担忧职场歧视加重；而一二线城市更是因为学区房昂贵、学位紧张、教育成本高等因素，让已婚女性担心“生不了、养不起、教不好”。

据 5 月 11 日公布的第七次全国人口普查数据显示，家庭生育、养育、教育孩子的成本过高是影响生育率的一大原因。中国经济时报自 2021 年 5 月 14 日起至 5 月 21 日开展的为期一周的《养娃教育成本网络问卷调查》数据也指出，48.19% 的家庭在教育上的支出占比是 10%-30%，31.18% 的家庭教育支出占比在 30% 以上。

教育成本高居不下的情况下，有网友甚至戏谑地表示“民不聊生”。而互联网大军 90 后，作为三胎开放下的最年轻父母，是否会接受三胎选择呢？为此，猎云网找到了 4 位 90 后互联网人，与他们聊了聊。

每年仅教育支出就 50 万元，三胎更需要“钞能力”（90 后，品牌公关）

我从 2017 年开始进入互联网行业，现在家里有两个小朋友，一儿一女。目前，二胎已经 21 个月了。

从我结婚开始，我们就计划要两个小朋友。24 岁生一胎的时候会比较焦虑，第一次当妈妈会过度小心，二胎心大一些。家庭条件有变好，生二胎也是会选择经济能力上一个台阶才去做的选择。

近几年不管是经济还是各方面都稳定一些，我们就考虑要了第二个宝宝。

从我就职到现在，我还没有过在公司中因为自己是妈妈这个身份而遭受过职业歧视，反而之前是在我生完一胎的时候我出去找工作，因为那时候二胎还没开放，我能明显感觉出企业更愿意录用我这样生过宝宝、有比较稳定家庭关系的人。

现在我有二胎之后再出来找工作，因为一儿一女都有，企业都觉得我应该不会再生。我因为生育较早，所以到了现在这个年纪在职场中发展也能够比较稳定。

在我看来，一胎二胎对时间上的处理跟平衡是关键。为了解决这个问题，我创业的丈夫为了不影响我自己的职业规划，雇佣了住家的阿姨来照顾两个小朋友的生活起居。我上班时间，也找一个家教，专门负责哥哥的学习。

一旦小朋友的学习和生活都可以妥善安排，职场妈妈才能够很好地去平衡家庭跟工作，在职业上有所发挥。因为有家教和阿姨去帮你做一些具体的督促工作的话，就能够保障孩子的学习以及生活的进度。

对于我来讲，家庭先安排好，是我去职场拼搏很重要的一个关键，这对于我的职场发挥有很大的作用。有丈夫、阿姨和家教做支持，我整个情绪的稳定性、工作质量其实跟单身女性没有什么差别。在项目比较忙的时候，我可以全身心投入，已婚已育对我的工作状态不会有太大的影响。

开放三胎，在现阶段甚至说是三到五年我是完全不会去考虑。一儿一女已经完成了我的人生规划。

最重要的是，一个小朋友不只生下来这么简单，对我来说，教育成本、教育时间，精力花费上比生孩子本身更大。孩子因为就读于国际学校，所以开销在同龄人算高的，仅教育费用每年 50 万元打底。

夜奶磨人、背奶尴尬，互联网女性没精力三胎（95 后，行政）

我是从 2018 年开始到互联网公司上班，和老公都是独生子女家庭，二胎现在 10 个月。

对我来说，求职可能没有太受影响，我是生完一胎再参加工作的。说实话，一开始没有想生二胎，因为我身体不是很好，但是怀孕了家人都希望生下来，综合考量了以后就觉得可能也有老人帮忙带，就还是生下来了。

二胎以后会有一个哺乳期，但是产假又不可能能等到哺乳期结束，我回归工作以后，其实还是在哺乳的，哺乳的话就需要背奶，这就会有一点尴尬。

因为公司很多都是年轻的同事，也没有独立背奶的母婴室。之前我是在会议室背奶，后来发现会议室经常会有人过来，就很尴尬，就挪到了储物间，但是储物间没有空调、电扇，冬天很冷，夏天很热。

我觉得生小孩本身不会对职场造成影响，但多了两个小朋友，就会多很多事。比如说小朋友生病，我可能跟我丈夫就需要带去看医生。有一次，孩子细菌感染感冒了，一下班就带他去市区那边的儿童医院，由于吃母乳，没有办法泡奶，我就得全程跟着，晚上很晚才回来，第二天还要上班。

这就可能对第二天的工作状态有一些影响。但最麻烦的还是小朋友夜里是要吃夜奶，因为孩子是跟我睡的，所以我每天夜里有要醒两次的习惯。有一些妈妈可能不太习惯，时间长了就整个人精神状态会不太好，这个是生小宝宝要考虑的很重要的一个因素。

我现在可能已经适应了这种生活节奏，但是部分职场妈妈，小朋友吃母乳吃夜奶就可能不太吃得消，会选择在在六个月以后就给宝宝断奶。

三胎我们家肯定不考虑，两个人完全没有精力再去负担一个孩子。

总的来说，我就职的单位对孕妇还是蛮友好的，我之前决定要生下这个宝宝的时候，一直在保胎吃药，因为一直流血，医生就让卧床静养，我就请了假躺在家里。后来我也请了产前假，公司能提供这样一个非法定假，我还是非常感激的，同时在带薪休产假期间，社保也都是照常缴纳。

现在唯一让我压力比较大的是房子问题，加上公婆目前 6 口人居住面积是 127 平米，孩子大一点可能就住不下了，得现在开始攒钱为未来打算。

做“候鸟爸爸”略显孤单，最焦虑未来在沪上学问题（90 后，软件开发）

我从 2015 年毕业，头两年是在老家工作的，2017 年进入了一家上海互联网公司，从事软件开发的工作。

之前我跟妻子以及大宝都生活在上海，妻子从事文员。想着大宝以后能有个伴，再加上父母催，决定生二胎以后，考虑到我平时工作很忙也没法帮忙照顾，老人来上海因为生活习惯不同也不方便，妻子怀孕后就带着大宝回老家了，现在二宝是 3 个月零一周。

回老家之后，妻子并没有上班，因为收入也不是很高，加上有两个宝宝需要照顾，所以还是选择做全职妈妈。但如此一来，有一方必须带孩子导致经济一直比较拮据。

一胎相对二胎来讲，是一加一大于二，时间和精力要耗费更多。要带孩子就会减少一份收入，我的压力也相对更大。

一个人在上海做候鸟爸爸，有时候也挺孤单的，平时上班加班也挺忙的，偶尔周末会和老家同学聚一下，回老家也就节假日的时候有空。我自己吃喝房租交通和其他人情往来没有额外的开销，基本维持在四千一个月的水平。

我和妻子共用一个账户，孩子开销也多，基本上一个月也没什么剩余。

严格来说，我的工作算不上 996，分忙和不忙的时候，但我每天早上 6 点就会起床学习。做互联网这行业，不学习就是退步，会被淘汰的。都在说内卷，不就是电影院效应，前排的人站起来了后排的人也要站起来。

作为沪漂的一员，我还是希望孩子以后能回上海上学，一家人一起生活。但是一想到非本地户籍，孩子以后的教育问题就会比较焦虑。

至于现在三胎开放，我觉得我没这个能力。

二胎喜变三胎，兼职奶爸准备创业去赚奶粉钱（90 后，IT）

我之前在互联网公司做 IT 工作，在妻子生完一胎后就选择了辞职，在家带娃，顺带兼职做一些项目。

虽然我之前收入是妻子的两倍，但我认为跟妻子的工作相比，自己作为男性以后找工作更为容易，在家办公也可以照顾孩子。给一家公司提供 IT 支持，顺带做一些项目，收入上也可以挽回一半。

我在家带娃这件事上，有得有失。失去的是收入和事业成长，得到的是陪伴，天天跟娃在一起成长，也是一件幸福的事情。做这个决定，家里人也没有说什么，为家庭总要有人做出牺牲的，我觉得这个人也可以是我。

带娃的 3 年，说实话挺累人，上午哄睡一觉，下午哄睡一觉，其他时间就陪她玩。但是晚上夜奶还是需要妻子母乳喂养。

去年跟妻子计划生二胎，没想到直接就是双胞胎，提前响应了三胎开放的政策。

今年 1 月孩子出生，两个大胖小子，我感觉压力一下上来了，凡事都得买三份，家里开支增加不少。同时，妻子在休产假，也请了月嫂照顾，孩子的话我和我妈一起照顾。

以前我在家接项目还有收入，虽然比之前减半，压力是有的，但是还能接受，但现在三个娃，就没办法，必须去挣钱，靠兼职的收入肯定是太微薄了，创业会是我选择的一个方向。

在我看来，三胎如果只是请一个阿姨加上家中一个大人还是不够的，婴幼儿时期至少得三个大人照看。所以目前就我家两个人照顾的条件来说，实属任务艰巨，执行起来难度很大。但是，如果夫妻不双职工的话，就没有办法满足家里对开销的需求。而这种对人力的要求至少要等到小孩上学可能才会得到缓解。

其实，二胎也好，三胎也罢，作为老百姓，教育、房子都只能顺其自然，看自己的能力行事，当然国家能支持的话最好。