与苹果对抗，Spotify 收购技术公司：可通过 AI 生成播客精彩片段

据外媒 Techcrunch 报道，流媒体平台 Spotify 已经实现对播客发现平台 Podz 的收购，在播客服务领域再下一城。Spotify 表示：“我们正在投资建立和扩大世界上最好（也是最个性化）的播客发现体验。我们相信，Podz 的技术将补充并加速 Spotify 专注于提高曝光率的努力、在正确的时间向听众提供正确的内容并加速全球范围内这一类别的增长。”

Podz 是一家致力于提高播客曝光率的公司，该公司使用机器学习生成高质量的播客片段，为听众提供关键时刻的预览。

在传统的播客节目中，收听一集播客并不像尝试新艺术家的歌曲那么容易 —— 其时常长达 30 分钟以上，听众很难浏览新节目。因此，Podz 开发了所谓的“第一个音频新闻提要”，向用户展示来自各种节目的 60 秒剪辑。

播客们通常使用类似于 Headline 的应用程序来创建剪辑以在他们的社交媒体帐户上进行宣传。Podz 也遵循相同的想法，但使用机器学习模型来选择剪辑，该模型在与记者和音频编辑协商后接受了超过 10 万小时的音频训练。

“平均播客听众已经订阅了 7 个播客，但在 Podz 上订阅了近 30 个，”M13（曾参与 Podz 的天使轮融资）普通合伙人 Latif Peracha 在一封邮件中透露，“早期信号让我们对团队可以在该类别中构建变革性产品感到乐观。”

Spotify 表示，近 10 年来，Spotify 的机器学习专家一直专注于改善音频发现，但还有更多工作要做。目前公司计划将 Podz 的技术整合到 Spotify 的体验中，听众们应该会在今年年底前开始看到这些工作的元素。

此次收购体现出 Spotify 想要在播客市场实现进一步整合与拓展的计划，也被外界视为该公司与苹果在播客市场竞争的重要布局。

4 月 20 日，苹果在春季新品发布会上宣布，苹果播客将从 5 月起推出付费订阅版本，为全球付费订阅用户提供无广告收听体验、付费专享内容、新系列及独家系列抢先收听、往期内容回听等特权。

随后在不到一周的时间里，Spotify 就在美国推出了面向播客的付费订阅服务。该服务对于播客创作者更加友好：公司计划未来两年都不会从播客创作者的订阅营收中提取佣金，并计划从 2023 年开始收取 5% 的平台费，订阅费用可设置每月 2.99 美元、4.99 美元或 7.99 美元。而苹果则要收取每年 19.99 美元的苹果税，并且从订阅者付费收入中抽成，从第一年的 30% 到此后每年的 15%。

这意味着 Spotify 在内容生产方面对创作者更具吸引力，而此次收购 Podz 则是该公司在吸引用户方面的进一步发力。Podz 可根据算法和机器生成来制作播客的精彩画面，方便用户了解播客的具体内容，从而实现精准投放吸引用户的目的。

Techcrunch 表示，听众可能会涌向任何提供最佳用户体验的应用程序 —— 如果 Spotify 在发现方面的投资得到回报，它可能会造成苹果在播客媒体中长期占据主导地位的麻烦。