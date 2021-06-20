美国发布“国家锂电蓝图 2021-2030”，提出五大目标

6 月 20 日消息 近日，美国先进电池联盟（FCAB）发布“国家锂电蓝图 2021-2030”。

据了解，FCAB 是由美国能源部、商务部、国防部和国务院共同组建而成。此次发布的锂电蓝图基本上代表了美国政府对锂电产业链的长远规划。

美国的“国家锂电蓝图 2021-2030”指出，未来十年锂电需求量将增长 5 到 10 倍，增长点主要是新能源汽车，另外储能、飞行器和国防等方面对锂电需求都会增加，但是在美国本土锂电池产能供应占比不到 50%，而锂电池材料美国本土供应更少。

“国家锂电蓝图 2021-2030”提出五大目标，对锂电池上游资源、中游材料、电芯制造和 PACK、下游电池回收、以及下一代锂电池研发全面覆盖。

OFweek 锂电网注意到，在美国政府对电动汽车支持态度明晰后，美国本土车企也开始发力，包括通用、福特等美国主流车企纷纷加码电动化布局。

6 月 15 日，消息人士透露，通用汽车计划未来五年在电动汽车和自动驾驶领域的支出将达到 350 亿美元，力争成为电动汽车行业的领军企业。这一数字比之前业内预测高出了 30%。

稍早前，福特汽车宣布，计划至 2025 年年底在电动化领域投入超过 220 亿美元，倾全力发展智能纯电动车，着力于优势领域，从旗下最受欢迎的明星车型品牌开始电动化征程，其中包括了福特纯电 SUV Mustang Mach-E、福特全顺纯电动版和纯电智能皮卡 F-150 Lightning。

动力电池企业方面，目前韩国 LG 新能源、SKI、三星 SDI 都已经或即将在美国进行大规模投资；日本松下电池也有计划继续扩增其在美动力电池产能。