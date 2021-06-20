百度 Apollo Moon 能否撬动 Robotaxi 发展

众所周知，自动驾驶是未来汽车发展的主要方向，现在很多汽车厂商和科技公司都在大力发展自动驾驶技术。然而，目前市面上的量产自动驾驶汽车或是受到技术限制、或是受到政策限制，其自动驾驶能力大都还处在 L2 级别，远远做不到名副其实的“自动驾驶”。

华为与百度的自动驾驶较量

直到两个月前，有汽车博主上传了一段搭载华为智能驾驶系统的极狐阿尔法 S 的无人驾驶演示视频。这段长达 7 分钟的视频展示出了华为自动驾驶如同老司机行云流水般的娴熟驾驶技术，让不少网友都为之惊叹。

华为自动驾驶的视频播出之后，华为智能驾驶总裁甚至放下豪言：华为自动驾驶绝对第一。对此，在自动驾驶领域耕耘了 8 年、拥有超过 500 辆测试车，并且测试里程超过 1200 万公里的百度似乎感觉到了自己的巨头地位受到了挑战。

在短短两个月之后，就在北京 Apollo Park 对华为发出反击，宣示了它在无人驾驶领域的巨头地位。百度发布了搭载第五代 Robotaxi 技术的新一代量产共享无人车 Apollo Moon。这款共享无人车将以量产商业化应用为目标，预计年内就能在北京开始正式投放运营。值得一提的是，在合作对象上，百度选择了和华为一样的汽车品牌 —— 极狐。

虽然百度与华为存在很大的竞争关系，并且都与极狐合作，但是由于它们目前关注的领域不同，所以严格来说这两个品牌在与极狐的合作中也算是分工明确，从目前来看并不存在合作冲突。其中华为会继续扮演好它技术供应商的角色，给更多的车企提供自动驾驶技术，直接面向的是普通消费者。

百度和华为不同，它在 Robotaxi 自动驾驶出租车领域耕耘多年，面向的是 C 端，要做的是尽快找到 Robotax 正式落地运营的可行性方案，让旗下的 Robotaxi 自动驾驶出租车能够真正为有出行需求的乘客服务。

那么，百度与极狐合作打造的 Apollo Moon 共享无人车，与此前百度 Apollo 推出的 Robotaxi 自动驾驶出租车有何不同之处呢？它的推出又将会给业界带来哪些影响呢？

Apollo Moon 或将撬动行业发展

古希腊伟大的哲学家阿基米德曾经说过这么一句名言：给我一个支点，我就能撬动地球。而百度 Apollo Moon 正是一个能够撬动 Robotaxi 自动驾驶出租车行业发展的支点。在小雷看来，如今困扰自动 Robotaxi 发展的主要因素有 3 个：可靠性存疑的无人驾驶、高居不下的 Robotaxi 车型成本，以及尚不明朗的政策。

说到自动驾驶的可靠性，有两个指标非常重要，一个是自动驾驶的经验值以及系统的硬实力。在经验值方面，百度涉足自动驾驶领域已有 8 年之久，拥有的专利数量超过了 2900 个，获得的测试牌照多达 244 张，智能驾驶测试里程已经超过了 1200 万公里。

在硬实力方面，百度 Apollo Moon 搭载了百度 Apollo 第五代无人驾驶套件，其中包括了 1 颗激光雷达、5 颗毫米波雷达以及 13 颗摄像头，计算平台算力超过了 800TOPS。同时，百度 Apollo Moon 支持 5G 云代驾以及 V2X 车路协同等功能，相较于上一代车型自动驾驶能力提升了 10 倍。

为了能够让 Robotaxi 看起来更加“亲民”，其整车成本在此之前一直都是业内一个避而不谈的问题。这是因为目前绝大多数处在测试阶段的无人驾驶车，都是采用“堆料”的方式改过来的，一辆无人驾驶车造价甚至高达一两百万。高居不下的单车造价让 Robotaxi 量产普及的可能性变得微乎其微。

然而，百度 Apollo Moon 作为全球成本最低的共享无人车，它包括汽车以及 L4 级别的自动驾驶套件在内，整车成本加起来仅为 48 万元，其造价首次进入到了网约车的运营成本区间，仅为行业内 L4 级别自动驾驶车型平均成本的三分之一。另外，百度 Apollo Moon 拥有 5 年可运营能力，成功打破了 Robotaxi 高成本的量产门槛，可以实现规模化运营。

虽然百度 Apollo Moon 48 万元的整车造价仍然有些价格不菲；但是它并不需要司机驾驶，几乎是一次性的运营成本，所以分摊到它 5 年的可运营能力内，每个月的使用成本其实仅有 8000 元左右。要知道，虽然目前传统出租车、网约车的整车成本仅有 15-20 万元左右，但是整车成本对于出租车和网约车而言只是小头，付给司机的工资才是真正的成本大头。

在运营成本方面，小雷通过与一位广州的双班出租车司机交谈中得知，他上个月的营业额为 1.4 万元左右，在刨除了班产（份子钱）、社保、充电、停车等各项费用之后，能够拿到手的平均月收入大概在 6000 元左右。

站在出租车、网约车运营商盈利的角度上来看，假设传统出租车车辆成本为 15 万元，每台出租车的运营周期都是 5 年，月营收能力都是 2.8 万元，每月都需要支出 1.2 万元的人工成本，那么每台出租车 5 年能够盈利 81 万元。（ 参考公式：月营收 * 运营周期-车辆成本-（司机成本 * 运营周期）= 单台出租车 5 年的盈利能力）

如果带入上述单车营业额为 2.8 万元的数据计算，由于百度 Apollo Moon 可以实现无人驾驶，并不需要支出人工成本，所以它在 5 年的运营时间里，只需要除去 48 万元的整车成本，而它在 5 年内可以盈利 120 万元。（参考公式：月营收 * 运营周期-车辆成本 = 百度 Apollo Moon5 年的盈利能力）

由于上述公式考虑到的因素并不全面，所以得出来的数据也仅供参考。尽管如此，如果百度 Apollo Moon 能把整车成本控制在 48 万元以内，其盈利能力也可想而知。

当然，以上公式能够得以成立，还必须具备两个前提条件，否则一切皆是空谈。其一，百度必须要拿到政府许可其上路运营的正式牌照；其二，百度 Apollo Moon 必须具备大规模量产，并且快速覆盖市场的能力。

总结

在此之前，Robotaxi 虽然拥有对未来出行的美好愿景，但是无论是从技术角度来看还是成本方面来看，都像是一座空中阁楼。然而，百度 Apollo Moon 在这两个方面可以说是做到了划时代的进步，它成熟的技术和低廉的价格让我们看到了 Robotaxi 大规模量产的可能性。

至于政策方面，在小雷看来，政府比任何人都清楚自动驾驶以及 Robotaxi 的大势所趋，只要 Robotaxi 落地的可行性能够得以验证，相信相关的政策距离消费者并不会太过遥远。