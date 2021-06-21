微软 Win11 突然泄露太惊喜，下代 Windows 真的能成功吗

不久前，微软在 Build 开发者大会上宣布，将会在 6 月 24 日公布“下一代 Windows”（Next generation of Windows）。业界中很多观点将其理解为 Windows 11，不过也有人觉得这应该只是 Win10 21H2。而近日，Windows 11 泄露版的爆出，让这个话题没有了争议，微软的的确确就是要推出 Windows 11 系统了。

Win10 在 2015 年推出市场，时至今日仍未算得上十分完善，甚至在很多地方仍是一地狼藉的烂摊子。那么 Windows 11 能够成功吗？今天就来简单聊聊。

Win11：它和 Win10 有何区别？

虽然微软将下一代 Windows 的名称定为 Windows 11，将自己说过的“Win10 是最后一代 Windows”的话，吞回到肚子里去，但实际上 Win11 相比 Win10，恐怕最大的区别在于改名。

▲Windows 11 主界面

我们知道，微软很早就开始放出消息，将会在今年下半年推行 Win10 21H2 更新，这个系统升级计划又被冠以“太阳谷”的代号。而“太阳谷”被视为 Win10 近年来最重大的更新，它将会带来全新的 UI 界面，并统一系统各个组件的设计风格，解决 Win10 长久存在的从外到内体验割裂的问题。

从泄露的版本来看，Win11 中的大部分改进，和之前爆出的 Win10 21H2 是一样的，这也是为何微软能够如此突然地公布 Win11 的原因。通常来说，新一代的操作系统开发过程重大而冗长，不太可能悄无声息地进行，在推向市场前还需要提前提供给开发者测试适配，并面向消费者作前期宣传。Win11 出现得如此突然，显而易见，它极有可能就是 Win10 21H2 的更名之作。

那么相比现在的 Win10，Win11 会带来什么？其实关于“太阳谷”的更新内容，我们已经可以在泄露版中体验到。

首先在外观界面上，Win11 在系统中全面推行 Fluent Design 设计，让视觉效果和交互逻辑相比现有系统提升一个层级；其次在系统组件上，Win11 更新了设置、开始菜单、任务栏、窗口等模块，将一些老旧的系统组件改造得更适合现今的使用环境；再者是革新自带的 App，并加入一些新功能，例如近期推向用户的“新闻和兴趣”就是一个典型。

▲Windows 11 开始菜单

▲新增加的“新闻和兴趣”小组件

简而言之，Win11 本质上应该就是 Win10 21H2，我们对于 Win11 的期待可以从 Win10 21H2 中找到答案。

Win11：它能再创辉煌吗？

Win10 发布多年，在这两年已经超越了 Win7，成为了世界上最流行的 Windows 系统。但要说到 Win10 是否属于史上最佳？恐怕很多用户给出的答案是否定的。尽管 Win10 带来了很多新玩意儿，但其成功的关键，依然是往日 Windows 生态的积累。在不少人眼里，Win10 是一个不成熟、不稳定甚至日薄西山的系统 —— 和竞争对手的进取和创新相比，尤为如此。

那么 Win11 是否能够解决 Win10 的痼疾，并开创出一条新的道路？这需要从几方面来进行分析。

・Win11 能否解决界面割裂问题？尽管“太阳谷”统一规划了系统界面，但对于 Windows 来说，沉重的软件生态决定了用户所能体验到的视觉效果，不可能做到完全齐整划一。即使系统的组件统一使用 Fluent Design，但使用 WPF 等套件开发的旧版 Win32 软件可不会自动进化成新模样。因此，要解决系统交互界面割裂的问题，不仅需要系统自身做到，还需要带动相应的生态投向新的开发规范。

▲实际上，目前泄露的 Windows 11 也并没有完全去除老旧组件，例如还拥有控制面板

・Win11 能否大幅减少 Bug 数量？Bug 是 Win10 挥之不去的痛，Win10 系统更新除了带来新功能，往往也会带来新故障，以至于 Win10 在江湖中留下了“Bug10”的名号。业界有观点认为，Win10 的 Bug 如此频发，和微软放弃传统的测试机制，使用机器自动化测试替代人工测试。尽管微软推出了 Insider 通道，让更多用户参与系统隐患的排查，但显然这仍无法代替之前的质检流程。目前并没有流出微软改变了 Win11 测试流程的消息，微软能否带来更好的品控，仍是个问号。

▲Win10 某某更新又引入某某 Bug，早已不是什么新闻，这和微软改变了测试流程有关

・Win11 能否更好地推动微软生态？Windows 系统的制胜秘诀，在于系统能够向前兼容多年前的软件，这点相信在 Win11 中也会得以继承。但对于 UWP 等新生态的推动，微软似乎是乏力的。当前的 Windows 系统，已经彻底失守移动平台，也没有在更多新形态硬件例如智能家电、智能汽车等平台上铺开。开发者和市场都缺乏动力推行 UWP 等新生态，传统的 Win32 开发可能仍是 Win11 的主流。

▲微软将会在对 Windows 商店进行改版，但这能否推动 UWP 生态？这是需要抱有疑问的

Win11 能否获得市场上的成功？得益于 Windows 系统多年生态沉淀，做到平滑接班 Win10、继续坐稳桌面系统的第一把交椅并不难。但 Win11 能否为微软开拓新市场？恐怕就需要微软在更多层面上做出实绩了。

总结

简单来说，Win11，或者说“太阳谷”更新是一个积极的信号。从中，我们可以看到微软下定决心，来提升 Windows 系统的视觉和交互体验。但仅仅对 Windows 系统本身动刀，在现今硬件形态百花齐放的时代是不够的。

Win11 是改进巨大的 Win10，但我们也无需对它寄予超越 Win10 甚多的期待。微软需要更加笃定自己的开发路线，Win10X 这样的创新产品说砍就砍太过可惜，希望微软能在未来拿出更多令人耳目一新的产品吧！