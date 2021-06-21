“车顶维权”女车主再发声：将公布特斯拉提供的不完整数据

IT之家 6 月 21 日消息 昨日晚间，上海车展特斯拉车顶维权当事人张女士再次通过社交媒体发布声明，称对于网络的不实言论，已做好证据保全，会依法追究造谣者的法律责任。

此外，该车主还敦促特斯拉尽快提供完整数据，并表示接下来会把之前特斯拉提供的不完整数据公布。

IT之家了解到，4 月 19 日，在 2021 上海车展现场，一位女车主现身特斯拉展台，站到车顶维权，T 恤写有“刹车失灵”字样，并大喊特斯拉刹车失灵，之后被保安强行拖离现场。

4 月 21 日，特斯拉发声表示，愿意全力配合，提供事发前半小时的车辆原始数据给第三方鉴定机构或政府指定的技术监督部门或者消费者。

4 月 22 日，特斯拉已提交事发前半小时的车辆原始数据。特斯拉透露，在车辆发生事故前的 30 分钟内，车辆有超过 40 次踩下制动踏板的记录。在驾驶员最后一次踩下制动踏板时，数据显示，车辆时速为 118.5 千米每小时，发生碰撞前，车速降低至 48.5 千米每小时。

以下为张女士声明全文：

我被恐吓了！

近日，一些自媒体从“老赖，黑社会，人肉恐吓”，到各种所谓的“惊天爆料”夸张的语气听上去，就好像在发生事故时，他本人就在事故车里一样。

对于网络的不实言论，一些恶意扭曲事实，颠倒黑白，断章取义，意图中伤我和家人的行为，我的律师团队已做好证据保全，定会依法追究造谣者的法律责任。

我一直不发声不是放弃维权了，而是不想再浪费公众资源。我的维权事件仍在依法向国家监管部门投诉，希望特斯拉能够依照中国的法律法规，尽快履行监管部门的责令，直接无条件提供完整数据。只有完整的后台行车数据，才可能找到发生事故的真相。

接下来我会把之前特斯拉提供给我的不完整数据公布，特斯拉为什么会提供隐藏掉关键的参数的数据？