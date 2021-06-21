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我国网络基础设施全部支持，纯 IPv6 创新发展、打造生态时不我待

2021/6/21 7:07:38 来源：C114中国通信网 作者：水易 责编：问舟
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“2020-2021 全球 IPv6 发展与展望”研讨会昨日顺利举行。

中国通信标准化协会副理事长兼秘书长闻库表示，目前，网络基础设施方面已全部支持 IPv6，应用基础设施方面也初步具备全国全网 IPv6 的支持服务能力。

他认为，IPv6 将是网络基础设施发展以及产业生态构建的最终方向，加快部署 IPv6 是加快网络强国建设，加速国家信息化进程，助力经济社会发展，赢得未来国际竞争新优势的紧迫需求。

此外，全球 IPv6 论坛副主席刘东还表示，新冠疫情推动全球经济加速向数字化转型，产业结构正在经历深度变革。

基于此，世界各国纷纷发力新型基础设施建设，通过推动 IPv6、5G、云计算、工业互联网等新一代信息技术的融合和协同应用，立足抓住数字化浪潮发展演进的重大机遇，为产业提供新动能，构建国家竞争新优势。

刘东表示，作为新基建的重要底座，IPv6 下一代互联网将承载着科技、经济、安全等各个领域的全新诉求。下一代互联网以 IPv6 为起点，将移动性、安全性、差异化服务作为内生机制嵌入网络，使网络能力实现跨越式变革，成为传统产业和未来产业创新发展的坚实基础和重要引擎。

近年来，我国的下一代互联网得到国家和各部委、地方政府的高度重视和大力支持。通过产业界的协同努力，我国在技术标准、网络建设、应用示范和产业部署方面输出了诸多成果，取得了新的突破，用不断的创新实践推动 IPv6 下一代互联网的快速发展。

刘东强调，当前在云网融合的时代背景下，持续加速推动 IPv6，尤其是纯 IPv6 的创新发展及价值提升时不我待。

首先，增强共识。推动 IPv6 规模部署不仅是构建一个更扁平、更高效、更安全的互联网基础，也是互联网技术和产业生态的全面升级，它将深刻地影响未来的信息技术、产业和应用的创新发展。倡议全产业链拥抱 IPv6，在参与 IPv6 的最佳实践中做贡献。

第二，融合发展。在 5G 移动网络、智慧城市、物联网、智能制造、工业互联网、人工智能等新兴领域率先使用 IPv6，构建以 IPv6 为核心的新一代基础设施，加速 IPv6 的融合发展，将为当前数字经济和未来发展做出重要贡献。

第三，持续创新。不断推动纯 IPv6 以及 SRv6 为代表的新技术标准、设备、解决方案的快速应用，推动国际开放合作，探索基于 IPv6 衍生的新技术创新，发掘创新产品模式，倡议产业链上下游共同加大试点和应用。

第四，打造生态。加速利用数字生态向 IPv6 升级带动 IPv6 用户规模和流量的双提升，使基于 IPv6 的互联网承载能力和服务水平得到高效利用。总结领先经验，形成完备的 IPv6 互联网生态体系。

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关键词：ipv6互联网网络基础

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