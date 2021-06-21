今日夏至、白日悠长：你好，盛夏！

IT之家 6 月 21 日消息 今天 11 时 32 分，便是二十四节气中白昼最长，黑夜最短的夏至（10/24）。“日长之至，日影短至，至者，极也，故曰夏至”。

夏至通常会在每年 6 月 21 日或 22 日这两天。夏至，顾名思义就是最炎热的时节即将到来。也就是说，夏至后，天气将更加炎热，还请各位小伙伴不要忘了做好防暑降温准备。

吃过夏至面，一天短一线。黑夜最短，愿快乐最长。

（最炎热的时候到了，阴凉天还会远吗？）

夏日之至

天文角度来看，夏至这天，北回归线及其以北的地区也将迎来一年中正午太阳高度最高的一天。在北京地区，夏至日白昼可长达 15 小时，正午太阳高度高达 73°32′。

这一天北半球得到的太阳辐射最多，比南半球多了将近一倍。不过从另一个角度来看，既然已经达到了一年中白昼时间的“最长”，也就意味着接下来白昼时间又会逐渐变短。正如那一首古诗中所说：“昼晷已云极，宵漏自此长。绿筠尚含粉，圆荷始散芳。”

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夏至起源

夏至是二十四节气中最早被确定的一个节气。公元前七世纪，先人采用土圭测日影，就确定了夏至。据《恪遵宪度抄本》：“日北至，日长之至，日影短至，故曰夏至。至者，极也。”

关于夏至，还有一个有趣的民间传说，IT之家小编不妨给大家讲一讲。

据说很久以前，有一家人养了一个姑娘，这位姑娘针线活的本领非常了得，因为心灵手巧，因此家人给她取名为巧姐儿。巧姐儿不仅模样生得清秀端庄，而且心地善良，加上精湛的针线绣花的功夫，因此在巧姐儿成年时，求亲事的人家便一个接一个。而最终，家人选择将巧姐儿嫁到村里的赵财主家。

出嫁后第三天，按风俗巧姐儿应该由女婿陪伴着回门去，也就是回娘家。回去之前，赵财主家的公公、婆婆和丈夫出于风俗礼节，吩咐巧姐儿在太阳下山前做十双袜子、十双鞋子和十个烟荷包带回来。善良的巧姐儿以为这是真的，于是回到娘家后顾不得和家人团聚，便开始赶工做这些东西。结果那天太阳下山时，巧姐儿只做出了七双袜子，七双鞋和七个烟荷包，怎么也做不完了。巧姐急得哭了出来，这时候，屋里进来了一位老奶奶，了解了巧姐的情况后，说不用急，我来帮你。

老奶奶向巧姐借了红丝线，把红线向天上一抛，结果红丝线竟然越飞越远，直到飞到太阳旁边，围着太阳绕了一圈，尽然将太阳拴住了，就像放风筝一样。太阳要向西山落下时，巧姐将红线的这头轻轻一拽，太阳又被拽到了东边，这样一天的时间就被延长了。在老奶奶的帮助下，巧姐最终完成了任务，也赢得了公公家人的喜欢。但自此，公公婆婆却让巧姐做更多的针线活。终于有一天，半个太阳落下山的时候，巧姐手里的红丝线轻轻飘了起来，带着巧姐向天边的云霞飞去，丈夫家里的人任凭怎样都没能抓住巧姐，而巧姐则义无反顾地向天边飞去。

后来，这一天就被人们称为夏至。

夏至气候

夏至以后地面受热强烈，空气对流旺盛，午后至傍晚常易形成雷阵雨。这种热雷雨骤来疾去，降雨范围小，人们称“夏雨隔田坎”。对流气流带来的强降雨，往往会带来气象灾害。

▲小编印象最深刻的一个夏至，记忆中那时候的夕阳比图上的更美

夏至时节在江淮一带正是梅雨时节，空气非常潮湿，冷、暖空气团在这里交汇，并形成一道低压槽，导致阴雨连绵的天气。在这样的天气下，器物发霉，人体也觉得不舒服，一些蚊虫繁殖速度很快，一些肠道性的病菌也很容易滋生。

而夏至期间最主要的特点还是“热”，过了夏至，虽然太阳直射点逐渐向南移动。但由于太阳辐射到地面的热量仍比地面向空中散发的多，故在以后的一段时间内，气温将继续升高，也就是人们常说的桑拿天气。

夏至养生

夏至后，天气会非常炎热，如何防暑降温是这一段时期养生的重点。首先“心静自然凉”，夏至期间应该尽量让自己的心情保持愉悦，避免烦躁、激动或紧张。

夏至期间，让人容易口干舌燥，火气大，人容易食欲不振，这个时候适宜吃些清淡食物，开胃又消暑。例如绿豆汤，绿豆甘寒，有清心利尿、消暑止渴、清热解毒之效。夏季常吃绿豆粥消暑养胃最佳。此外还有荷叶，荷叶味苦性平，具有消暑化秽浊的功效。夏日如以鲜荷叶包《六一散》煎服，鲜荷叶包粳米蒸饭，或以鲜荷叶泡茶，均可清暑利湿。此外，绿叶菜和瓜果类等水分多的蔬菜水果都是不错的选择，如白菜、苦瓜、丝瓜、黄瓜等，都是很好的健胃食物。

夏至风俗

夏至吃面

夏至有很多习俗，最盛行的是吃面。我国大部分地区都有夏至吃面的习俗。清代的潘荣陛在《帝京岁时纪胜》中记载道：“是日，家家俱食冷淘面，即俗说过水面是也……“，民间也有“吃过夏至面，一天短一线”的说法。当然，不同地区吃面的习俗也有不同，例如北京一带人们爱吃炸酱面，而在南方一些地方，常常把面拼为薄饼，烤熟后夹上豆荚、青菜、豆腐和腊肉等，先祭祖，祭完祖再吃，还可以馈赠亲友。

祭神祀祖

夏至时值麦收，自古以来有在此时庆祝丰收、祭祀祖先之俗，以祈求消灾年丰。因此，夏至作为节日，纳入了古代祭神礼典。《周礼・春官》载：“以夏日至，致地方物魈。”周代夏至祭神，意为清除荒年、饥饿和死亡。夏至日正是麦收之后，农人既感谢天赐丰收，又祈求获得“秋报”。夏至前后，有的地方举办隆重的“过夏麦”，系古代“夏祭”活动的遗存。

称重

有些地方这一天还时兴称重量。据说在夏至这一天称了体重后，高温酷暑都不怕。现在夏至称重的习俗很少了，不过古时候缺医少药，一旦生病就难以很快痊愈，人们对夏至称重情有独钟。这也寄托了人们希望自己健康长寿的美好愿望。称重时，男女老少一个挨一个排队过秤，还有人报重，场面十分热闹。

本文源自《今日夏至：昼晷云极，蝉躁心切静》，略有修改。