长续航 + 5G，笔记本电脑正逐渐变成超大号手机

IT之家 6 月 21 日消息 将来的笔记本电脑将更像智能手机，只是体型更大、功率更高、性能也更强大，这是近十年来移动计算趋势发生逆转所致。在这十年里，我们的手机变得越来越快，而笔记本电脑和其他个人电脑（PC）感觉就像是在苟延残喘。

长期以来，无论是在家里还是在办公室工作，我们都需要做出选择：是启动沉重的“砖头”（笔记本电脑），配上嘈杂的风扇、像素化的显示屏、只能维持几个小时的电池续航时间和断断续续的互联网连接。亦或者伸手去口袋里打开那台即时开机、永远保持连接、塞满应用程序的超级计算机。

笔记本电脑之所以能幸存下来，主要是因为它们更适合于繁重的工作，毕竟它们的屏幕更大，物理键盘更适合于高效率和创造性的任务。但当新冠肺炎疫情来袭时，我们发现这些特点超过了手机和平板电脑的移动优势，特别是因为我们通常在家里工作，使用 Wi-Fi，并将电源插头插入墙上插座中。

在过去的十年里，个人电脑销量总体上始终在下降，预计在可预见的未来，这种下降还会继续下去。科技市场研究公司 IDC 汇总的数据显示，在疫情期间，与前一年相比，个人电脑销量每个季度增长了 50% 或更多。笔记本电脑制造商正在抓住这种突然回到聚光灯下的机会。

每个主要的个人电脑品牌都在整合更多的技术，这些技术使手机成为我们生活的核心。它们采用了省电但功能强大的处理器和更清晰的显示屏，厚度和重量都相应减少，电池续航时间也更长。这些不断发展的技术使更多的后翻盖型笔记本电脑设计成为可能，包括“可拆卸型”(可插入键盘的平板电脑) 和“二合一型”(具有 360 度铰链、可折叠成平板电脑形状的超薄笔记本电脑)。

也许最具变革意义的是，笔记本电脑最终将直接连接到蜂窝网络上，包括 5G 网络。支持蜂窝连接的“上网本”在几年前曾短暂出现，但从未成为主流，主要原因是硬件制造商和无线供应商之间缺乏合作。笔记本电脑的下一次转型将受到疫情期间消费者、企业和学校行为的改变所推动，但它也与进入个人电脑领域的技术快速发展相吻合。

苹果引领潮流

技术咨询公司 CCS Insight 首席执行官杰夫・布拉伯 (Geoff Blaber) 表示，更长的电池续航时间与从使用更少电力支持更多计算能力直接相关，苹果在这方面处于领先地位。苹果多年来始终在积累内部芯片设计方面的专业知识，同时设自主设计处理器，首先是为 iPhone 设计处理器。这些处理器基于英国微芯片设计公司 Arm 的设计架构，并与英特尔 x86 技术展开竞争，后者在个人电脑和数据中心行业始终占据主导地位，直到最近其还为苹果 Mac 电脑提供处理器。苹果利用同样的专业知识也为 Mac 开发了 M1 处理器。

布拉伯说，苹果的芯片性能“让业内其他公司感到非常担心”，并称该公司“在今天的竞争中领先了几个数量级”。对苹果来说，这意味着其 MacBook Air 和 MacBook Pro 笔记本电脑，以及 iPad Pro 的许多基准测试都打破了纪录。iPad Pro 使用相同的 M1 处理器，并支持 5G。M1 芯片现在也出现在 iMac 上，但苹果还没有为其笔记本电脑提供触摸屏，尽管其他许多竞争对手已经在这样做。

芯片巨头高通产品管理高级总监米格尔・努内斯 (Miguel Nunes) 表示，苹果对硬件和软件的严格控制意味着，该公司在某种程度上开创了微芯片定制的先河，并加速了整个行业对微芯片定制的采用，以更好地运行我们最常用的软件。这种硬件层面的定制使软件比仅仅在通用芯片上运行的速度更快，比如几十年来始终构成英特尔业务核心的通用芯片。

引发竞争浪潮

当谈到推动个人电脑的手机化时，苹果的竞争对手也并未坐以待毙。

微软的 Surface Pro X 是该公司较新的可拆卸产品之一，运行与高通合作设计、基于 Arm 架构的处理器。Windows 目前还无法在这类处理器上运行，这在很大程度上是因为没有多少第三方开发商为在这类硬件上使用的 Windows 版本编写软件，尽管该公司始终鼓励这样做。微软表示，将在 6 月 24 日发布新版 Windows，初步迹象表明，新版 Windows 将包括对操作系统进行大幅重新设计，使其在各种处理器类型和个人电脑设计上方便可用和统一。

英特尔在笔记本电脑市场占有约 80% 的份额，其余的份额几乎全部被其直接竞争对手 AMD 占据，AMD 生产的芯片与英特尔基本相同。还有一小部分笔记本电脑搭载基于 Arm 架构的处理器，使用苹果、高通、联发科和其他公司制造的芯片。英特尔对笔记本电脑的这些转变做出了反应，调整了设计，以保持与 Arm 在笔记本电脑领域的竞争力。

与此同时，英特尔还为使用其最新一代处理器的笔记本电脑创建了“EVO 平台”认证。要获得该资格，设备必须满足严格的标准：轻薄的设计、即时开机、9 小时电池续航时间，以及其他让人联想到的智能手机功能。然而，这些规格通常都有很高的价格标签。英特尔负责笔记本电脑等业务的副总裁克里斯・沃克 (Chris Walker) 表示：“这项工作已经在进行中，然后人们对我们关键 EVO 体验的需求因疫情而大大加速。”

布拉伯说，个人电脑正受益于网络应用的复兴，网络应用是可以在浏览器上运行的程序，不需要为特定的操作系统编写。但这也是 Windows 电脑和苹果设备可能继续输给谷歌 Chromebook 的原因之一。长期以来，谷歌始终奉行通过 Chrome 操作系统推动用户使用网络应用的战略。在很大程度上得益于教育市场的迅速采用，Chromebook 在过去 18 个月的个人电脑销量中所占份额呈爆炸式增长。

Chrome 生态系统可能出现在所有操作系统中最多样化的设备和底层技术上，除了苹果，所有主要个人电脑制造商的设备都使用英特尔制造的 x86 处理器，但也有联发科和高通基于 Arm 架构的处理器。后两家公司都开始推出笔记本电脑专用芯片，其功能比多年来始终出售给 Android 手机制造商的芯片更强大，而且还有更多芯片正在研发中。已经安装此类处理器的设备有联想 Chromebook Duet 和宏碁 Spin 7，前者搭载联发科的芯片，后者使用高通的芯片，支持连接 5G。

连通性还不是很好

也许手机最有用的功能之一就是通过蜂窝网络几乎不间断地连接互联网，但该功能可能不会像移动计算的其他元素那样迅速出现在笔记本电脑上。

挑战不是简单地把 LTE 和 5G 调制解调器安装到个人电脑上。技术咨询公司 Moor Insight&Strategy 总裁帕特里克・穆尔黑德 (Patrick Moorhead) 表示，运营商还没有弄清楚自己的目的。他补充说，他们担心个人电脑等潜在的数据饥渴设备会让他们的网络不堪重负。

好消息是，5G 代表着调整激励措施的机会，这样笔记本电脑的个人买家就更容易获得数据套餐。穆尔黑德补充说：“所有这些运营商都在进行所有这些资本支出，他们需要从对频谱和设备的投资中获得回报。我们将陷入连通性供过于求的局面。”

高通发言人说，一段时间以来，Windows 笔记本电脑无需消费者购买智能手机所依赖的那种实体 SIM 卡，就可以连接到蜂窝网络。他补充说，目前，微软 Surface Pro X 支持这种“e-SIM”技术，并允许通过应用程序购买数据套餐。

尽管面临连通性挑战，但分析师预测，最近个人电脑销量的上升趋势将持续下去。IDC 负责智能手机、平板电脑和个人电脑业务的分析师吉特什・乌布拉尼 (Jitesh Urani) 表示，原因包括教育市场需求未得到满足，人们每四到五年就会升级电脑而不是通常的六到七年。此外，在家工作意味着员工需要自己的设备，而不是像在呼叫中心这样的工作场所那样共享设备。

乌布拉尼补充说，还有些行为变化可能会支持人们购买个人电脑，其中包括混合办公和远程工作趋势的兴起，以及 Zoom Meetings 的广泛采用，这些都刺激了人们对笔记本电脑上更好网络摄像头的需求。