最新研究，石墨烯探测器五分钟即可检出新冠病毒

IT之家 6 月 21 日消息 据最新一期美国化学学会期刊《ACS Nano》杂志，美国伊利诺伊大学芝加哥分校（UIC）的研究人员成功地使用石墨烯在实验室检测到了新冠病毒。

外媒认为，通过这一“神奇材料”, 我们可快速、准确地检测 COVID-19。这一发现可能是针对冠状病毒检测手段的突破，有助于对抗 COVID-19 及其各种变异毒株。

在实验中，研究人员将邮票厚度 1/1000 的石墨烯片与一种专门针对冠状病毒刺突蛋白的抗体结合起来。然后，当其暴露于人工唾液中的 COVID 阳性和 COVID 阴性样本时，这些石墨烯片的产生了原子级振动，在不到五分钟的时间内即将信号传递给检测器。

除此之外，他们也测量了这些薄片在其他冠状病毒条件下的反应，例如中东呼吸综合征或 MERS 存在时的情况。

“多年来，我们一直在开发石墨烯传感器。我们之前已经为癌细胞和 ALS 制造了探测感应器，”UIC 工程学院化学工程教授兼负责人、论文作者 Vikas Berry 博士说，“但现在已经没有比阻止当前新冠疫情蔓延更紧迫的研究了。”

IT之家了解到，这种由拉曼光谱仪光学测量的在 COVID-19 存在下石墨烯振动的变化已被证明是快速、准确且成本相对更低的检测方式（除去传感器本身的成本）。此外，他们也已根据这项工作提交了一项临时专利。