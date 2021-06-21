贝索斯即将首次飞往宇宙，但他所到之处究竟算不算太空专家也无法说清

北京时间 6 月 21 日早间消息，据报道，蓝色起源创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）今年 7 月将会飞往太空，开启私人太空旅行新时代。但这也引发了关于“宇航员”定义的一系列问题。

付费客户能否被视作宇航员？是否只有飞行员和科学家才能被称作宇航员？

“我们正处于早期阶段，所以还没有达到能引发谁是宇航员这种争议的程度。”Phantom Space CEO 吉姆・坎特雷尔（Jim Cantrell）说，他曾经是 SpaceX 的首任业务开发副总裁。

他补充道：“我认为这种事情会随着时间的推移而发展。”

事实上，关于太空从哪里开始，也一直都存在争议。目前公认的分界线是“卡门线”，那是一条位于海平面以上 62 英里 / 100 公里的假想边界。

“从本质上讲，一旦穿过 100 公里这条线，大气层就非常稀薄，不足以为常规的飞行器提供抬升力，使之保持飞行状态。”伦敦大学学院物理和天文学系主任拉曼・普林嘉（Raman Prinja）在邮件中说。

但一些学者、政府和高管在面对地球大气层在哪里结束、太空从哪里开始这个问题时，却莫衷一是。有几家太空旅行公司的飞行高度虽然远低于卡门线，但却依然宣传称他们将飞往太空“边缘”。

与此同时，美国国家航空航天局（NASA）则表示，太空的起点为海平面上方 50 英里 / 80 公里处，所以在美国政府看来，超过这一高度的人就可以算是宇航员。

维珍银河的 VSS Unity 航天飞机今年 5 月达到了 55.45 英里的高度。按照 NASA 的标准，最终飞到这一高度的游客都会被称作宇航员。

但却有人持不同意见。

蓝色起源表示，该公司将使用 60 英尺的火箭搭载贝索斯和其他旅客共同穿过卡门线，该公司将这一高度称作“国际公认的太空分界线”。

“穿过卡门线进入太空后，你就将赢得自己的宇航员之翼。”蓝色起源在网站上说。

所以，按照蓝色起源的标准，贝索斯将成为一名宇航员。与之同机的另外一名支付 2800 万美元的匿名竞拍者同样如此。

但普林嘉和其他专家表示，那条假想的边界并不精确，未来甚至有可能调整。

“我有理由确信，关于‘太空边缘’，并没有一个令人信服的定义。”普林斯顿大学天体物理教授爱德文・特纳（Edwin L。Turner）说。

国际航空联合会也考虑调整这条分界线，有可能将其下调至 80 公里处。照此计算，贝索斯仍然是宇航员。而特纳则表示，这条线最终可能上调至 150 公里，即大约 93 英里 —— 如果按照这标准来看，贝索斯就不能算是宇航员。

特纳还提供了一个更有技术含量的太空边界定义：“然而，合理而流行的定义是，一个具有足够速度的物体，能在无需额外推力的情况以圆形轨道绕地球一周的最小高度，直到那一高度的稀薄大气产生的拖拽力会导致其轨道衰减，令物体掉回到地面。”

如果按照这一定义，那么太空的具体高度取决于飞行器的尺寸和形状。此外，不断变化的大气层还有可能改变这条分界线的高度。

坎特雷尔的 Phantom Space 计划量产载人太空飞行器。它的目标是便于任何人飞出地球大气层，使任何人都可以成为宇航员。

“我们真正希望的是让飞向太空成为日常活动，而不再成为值得庆祝、引人注目、三生有幸的事情。”他补充道。