安全问题不容忽视，美国试图取消自动驾驶汽车管制最终被否决

据媒体报道，5 月 18 日，美国总统近日提出了 1740 亿美元的电动车提案。在呼吁政府大幅投入支出鼓励美国人购买电动车之际，他却取消了对高价豪华电动车型的消费者激励措施。

尽管他推动电动汽车普及的计划获得了好评，但将自动驾驶汽车纳入美国道路的计划仍面临强烈阻力。

据路透社报道，近日，美国参议院商务委员会否决了共和党参议员约翰・图恩（John Thune’s）提出的一项 780 亿美元的地面交通法案，该法案旨在取消对自动驾驶汽车 (AVs) 的管制。

Thune 建议授予美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 权力，让每个汽车制造商的自动驾驶汽车免受人为驾驶员制定的安全标准的影响。

这位参议员认为，自动驾驶汽车可以通过消除人为错误来提高道路安全，特别是当驾驶员分心或受损时。

有趣的是，这并不是 Thune 第一次试图推动自动驾驶汽车关于安全标准的部署，因为他在 5 月早些时候也曾试图将这些措施附加到一项关于中国科技政策的法案中。事实上，近五年来，他一直在和其他议员一起努力争取让该法案获得通过。

由于工人组织和律师，特别是卡车司机工人协会和美国正义协会的强烈抵制，他们担心更多的电动汽车和卡车将意味着更少的工作机会，图恩的申请没有通过。

后者评论称，它“将继续反对任何让无人驾驶汽车行业免于基本安全标准、并允许汽车和科技公司通过使用强制仲裁条款逃避责任的立法。”

同样，美国商务委员会主席、民主党人玛丽亚・坎特韦尔 (Maria Cantwell) 在回应最近涉及驾驶辅助系统的特斯拉撞车和其他事故时也指出了这一点。

美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 透露，正在对 30 起特斯拉汽车车祸进行调查，其中至少 10 起致命车祸可能与自动驾驶有关。

今年 2 月 1 日，国家交通安全委员会（NTSB）主席 NTSB 主席罗伯特・萨姆沃尔特表示要从联邦层面制定管理自动驾驶仪等驾驶辅助系统以及自动驾驶汽车测试的法规。

Thune 指责“卡车司机和辩护律师”与委员会中的民主党人合作，这些人“违背我们的经济和美国人民的最大利益”。

但这位参议员真的考虑过美国人民的最佳利益吗？

根据最近的一项研究，美国人仍然对自动驾驶汽车技术非常谨慎，绝大多数受访者仍然相信人类驾驶员，而不是自动驾驶汽车。

一项尚未完善的新技术带来的安全担忧至关重要，而将辅助驾驶或自动驾驶汽车排除在安全标准之外，似乎更像是为美国的自动驾驶汽车公司提供支持。

此外，除了安全问题，自动驾驶汽车的进一步发展面临社会阻力。

美国自动卡车就引起了 350 万卡车司机的激烈争论。AI 技术的发展将意味着未来将计划使用无人驾驶卡车，轮船，飞机或火车，未来的车辆将完全使用无人驾驶。因此，是否失业成为卡车司机、出租车司机和其他行业成员的主要关注点。