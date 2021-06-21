暖心黑科技，谷歌地图上能寻找已故亲人

北京时间 6 月 21 日早间消息，据报道，多年来，谷歌地图一直提供街景服务，将全景相机拍摄的图像拼接在一起，以再现现实世界物理空间中的数字复制品，让你可以在线上探索。有些人发现，如果他们在谷歌上浏览足够长的时间，使用时间旅行功能，他们可能会发现一张已故亲人的照片被谷歌的相机拍摄下来，而且似乎永远保存在谷歌地图中。

在过去的几天里，宣布这些发现的几条帖子被疯传开来。其中，英国作家雪莉・特纳（Sherri Turner）的一条贴文已经在推特上获得了数十万个“赞”。一个匿名账号发布的一条类似的推文不仅引起了其他推特用户的注意，也引起了主流媒体的关注。这些推文已经变成了话题，大家分享在谷歌地图上寻找已故亲人的故事。

雪莉・特纳（@STurner4077） 在 6 约 16 日的推文中写道：

我在谷歌地图上看我妈妈的老房子所在的街景，这是我长大的房子。上面写着‘图片拍摄于 2009 年 5 月’。她的卧室里亮着一盏灯。那仍然是她的房子，她还活着，我仍然每隔几个月坐火车去博德明公园路。

这已经不是人们第一次使用街景的时间旅行功能在谷歌地图上搜索逝者，也不是第一次在社交媒体上分享这些经历。2007 年谷歌发布了街景功能，而这些推文至少从 2013 年就开始出现。这一趋势表明，谷歌在绘制全球地图（街景目前包括 87 个国家）方面一直在不断前进，并不断更新数据。在这个过程中，谷歌地图的用户开始意识到这个过程会产生意想不到的后果。

这种效果表明，创造这些 360 度的世界视角需要短暂的监视。谷歌地图使用了大量的摄像头来创造街景所提供的沉浸式体验。谷歌表示，物理世界的数字再现由数百万个摄像头驱动，这些摄像头捕捉多个角度，由人们通过“驾驶、脚踏、航行、走动和捕捉图像”收集而成。该公司还允许用户提交自己的图片来补充谷歌街景。谷歌地图的一位发言人对媒体表示，帮助人们纪念逝者并不是谷歌地图的真正目的，但人们以这种方式使用该平台是“暖心的”。特纳表示，她在本周早些时候发现了街景的时间旅行功能，当时她想看看四年前去世的母亲的房子现在是什么样子。她最后发现街景上最后一张可用的照片于 2009 年拍摄。照片显示了一间亮着灯的房子，这让特纳知道照片拍摄时她的母亲正在家里。她对媒体说：“这让你感觉它更像是偶然发现的东西，而不是你自己创造的东西。”

人们在街景上发现已故亲人的照片已经有一段时间了。这甚至在谷歌引入时间旅行功能之前就已经存在。去年，这一现象还引发了整个新闻周期，一位推特用户说，她在街景上发现了她已故祖父的一张照片。这条推特获得了超过 40 万个“赞”。

但除了快速传播的内容外，这些照片提醒人们，许多出现在“街景”上的人并不知道他们正在被拍摄，而逝者也无权决定他们的照片是否还在“街景”上。

从广义角度而言，谷歌这样的科技公司对这些敏感的个人数据拥有很大的权力，而在处理与逝者相关的数据的规范制定方面，公民无法发挥真正的作用。这一点尤为重要，因为谷歌对这些数据的处理方式可能与世界各地许多用户围绕死者的文化规范不一致。

“我们大多数在线用户越来越多地来自南半球国家，”亚利桑那州立大学未来社会创新学院教授 Faheem Hussain 告诉媒体，“我们越来越多地看到，人们在这种设计中缺乏参与度。”

已故家庭成员并不是谷歌地图上唯一令人惊讶的发现。在这个地图平台上，有很多在线社区致力于探索不同寻常的事物，从野生动物到沙尘暴，应有尽有。无处不在街景和谷歌地图也有不好的一面，这引发了人们对隐私的担忧。比如，早在 2013 年，加州一位父亲要求谷歌删除儿子尸体的航拍图像。谷歌表示，他们已经安装系统，用以模糊处理路人个人身份信息和照片中的车牌信息。但显然，如果家人知道他们在找什么，有些人还是可以被认出来的。

寻找已故亲人的趋势不可避免地提醒我们，随着时间图推移，谷歌在记录我们的日常生活中扮演着重要角色。没有迹象表明街景中保存的数字文物会很快消失。相反，它们可能只是记录历史过程的一部分，而我们不一定能控制这个过程。