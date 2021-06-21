一文回顾翻盖手机历史：你那一部是诺基亚、摩托罗拉还是索爱

像摩托罗拉 RAZR 这样的翻盖手机曾一度统治世界。它们时尚、小巧，轻弹手腕即可挂断电话，这点简直就是是有史以来最令人满意的事情之一。

然而，对更大屏幕的需求最终扼杀了翻盖手机（以及滑盖和其他形态），只留下无处不在像“平板电脑”一样的手机。

但更具有讽刺意味的是，正是对更大屏幕的需求，又让翻盖手机以 Moto RAZR 2019 和三星 Galaxy Z Flip 等设备中起死回生。

国外网站 GSMArena.com 就在近期盘点了折叠手机这些事。

▲摩托罗拉 StarTAC 系列

数十年前，翻盖手机就出现了，Moto 也参与其中。摩托罗拉 MicroTAC 和 StarTAC 是早期翻盖手机中的代表产品，在国内，它们的名字叫“掌中宝”，当时，折叠形态的设计优势很明显，保护键盘免受意外按压，将听筒（或话筒）移至更符合人体工程学的位置，甚至保护屏幕免受划伤。

当然，也有一些缺点。机械复杂，比直板形态的手机更难制造。容易折断或折叠部分电缆容易损坏。此外，这种设计还会使手机更厚。

最糟糕的是，折起来的时候你看不到屏幕。你怎么知道是谁在打电话？或者错过了一个电话或收到了一条消息？厂商的解决方案是添加第二个屏幕，大到足以传达重要信息（也许还可以显示时钟）。但这又增加了额外的成本和复杂性。

▲萨基姆 MC 959

翻转的键盘保护盖是折叠手机的一个分支，它已经有了一些创造性的用途，让我们看几个例子。Sagem 把它变成了一种可以支撑手机的支架。但在黑白手机时代，没有播放视频或视频通话这样的国内，这样做的意义在哪？

我们最喜欢的翻盖用途之一是爱立信的首款智能手机，它用翻盖覆盖了触摸屏的一部分。键盘也有地方放了，它可以翻开使用甚至完全分离。

Ericsson R380 是第一款被称为“智能手机”的手机，也是第一款运行 Symbian 系统的手机。后来索尼爱立信将这种设计用于其 P 系列 Symbian UIQ 设备。

▲爱立信 R380 索尼爱立信 P800 索尼爱立信 P900

摩托罗拉做出了类似的设计。Moto 甚至找到了一种无需第二个屏幕的方法，而且非常简单 —— 只需在翻盖上开一个小窗口。

▲摩托罗拉 A6188 等

大多数翻盖手机只有一个铰链，但如果有两个呢？诺基亚充分利用这一点将 N92 和 N93 变成了便携式摄像机 —— 手机的机身是握把，而屏幕倾斜以允许侧面的摄像头拍前方。

拥有如此大的摄像头模块空间，诺基亚可以将 3 倍光学变焦模块插入 N93。当然，诺基亚并不是第一个或唯一一个制造双铰链手机的公司。有一段时间，这种设计在带有电视功能的手机上很受欢迎，因为它允许您调整屏幕角度以获得舒适的观看体验。

▲诺基亚 N93 LG G7100 西门子 SF65 Sagem myMobileTV 2

翻盖手机还有其他娱乐方式 —— 例如，索尼爱立信收音机将扬声器和播放控件放在外面。它甚至还有一个 FM 收音机接收器，尽管它需要有线耳机作为天线。

摩托罗拉标志性的翻盖设计包括底部的厚下巴，通常装有一个结实的扬声器。

▲索尼爱立信 R306 索尼爱立信 W380 三星 Convoy 2

短信和电子邮件对于商务人士很重要。因此，拥有 QWERTY 键盘确实可以加快打字速度。但是把它放在哪里呢？当然，背后是翻转机制。诺基亚用一些具有有意思的设计做到了这一点。

▲诺基亚 6800・诺基亚 6810・诺基亚 6820・诺基亚 E70

不过，当触摸屏智能手机取代功能手机时候，对翻盖手机的需求就消失了。制造商试图通过几种方式来创新外形，通常是 QWERTY 键盘。

厂商们尝试了一些古怪的设计，例如摩托罗拉 Backflip 后空翻，它的一侧是全键盘，另一侧是屏幕 —— 两者都像倒置的笔记本电脑一样暴露在外面。

▲摩托罗拉 BACKFLIP・阿尔卡特 OT-808・三星 T559 回归・三星 DoubleTime I857

在全触控屏手机的攻势下，很快就只剩下几个古怪的厂商了。三星 Galaxy Golden 和几款飞利浦产品依旧采用老式翻盖设计，但运行 Android 系统。LG 也尝试过 Wine Smart，但很快就放弃了。

这些通常很贵，没有广泛使用，而且似乎只在中国流行起来，代表作是三星的 W 系列。

▲三星 W 系列手机

最近，持有诺基亚品牌的 HMD 试图利用怀旧因素，将诺基亚 2720 Flip 发展为支持 KaiOS 的手机。后者是在印度广受好评的系统。

▲诺基亚 2720 Flip 等

就像我们之前提到的，翻盖手机又回来了，但它们中最顶尖的那个几个采用折叠屏幕，变成了最高端设备。

▲三星 Z Filp

▲华为的折叠屏手机已经更新三次

折叠屏现在还不能算是成熟的技术，但在它的帮助下，手机确实迎来了 15 年以来的一次形态创新。这背后的推力，依旧是人们对大尺寸屏幕的不断追求。