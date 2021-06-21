全球供应链紧张冲击亚马逊 Prime Day：有需求没库存

北京时间 6 月 21 日上午消息，美国时间周一亚马逊 Prime Day 正式开启，为期两天，不过由于供应链紧张，要想满足消费者需求可能很困难。

新冠对全球供应链的冲击还没有消退，海运集装箱和空运能力不足让情况雪上加霜，半导体、塑料等严重短缺，劳动力不足，这些因素也都影响了供应链。一些美国中小销售商要从中国进货，为了 Best Prime 促销，它们已经提前几个月备货。

艾萨克・拉利安（Isaac Larian）经营的公司 MGA Entertainment 销售玩具，他提前几个月规划，现在有几百个集装箱的商品停在深圳盐田港口，准备运到美国，但运送时间比之前预期长了几个星期。拉利安说：“我在这个行业做了 42 年，看到过许多挑战，但从没有这么严重过。”

美国零售联合会（National Retail Federation）供应链及海关政策副总裁乔纳森・戈尔德（Jonathan Gold）也说，全球供应链的运输时间延长，成本上升。美国零售联合会有会员 16000 多个，超过三分之二的会员声称他们被迫多给供应链 2-3 周时间，所有会员都反馈说成本上升了。戈尔德称：“受伤的不是某一个行业，每一个人都是受害者。”

Freightos CEO 兹维・施莱伯（Zvi Schreiber）则说：“许多销售商可能为了 Prime Day 会提前几个月做计划，但对于大多销售商来说没有足够现金提前三个月备货。库存要钱，存储货物也要钱，销售商的利润本来就很低。现在运输成本上升了，利润也就更薄了。如果你的利润本来就少，没有充足现金，你不可能提前三个月将仓库装满。”

第三方销售商的营收已经占到亚马逊销售额的一半还要多。Plugable Technologies 是一家电子品公司，集装箱紧张，芯片缺货，公司受到冲击。还有更糟糕的，3 月份长赐号（Ever Given）堵住苏伊士运河，上面就有 Plugable 的产品，价值 6 万美元，现在船还扣在那里。无奈之下，Plugable 参加 Prime Pay 的规模只能大幅缩小。

Plugable 负责人伯尼・汤普森（Bernie Thompson）说：“我们在英国亚马逊的产品库存快耗光了，我们无法在英国进行 Prime Day 促销，因为产品连同长赐号卡住了。”

汤普森认为，今年的 Prime Day 仍会吸引许多品牌和销售商，但参与力度会比往年削弱不少，因为企业对库存没有信心。